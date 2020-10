Sodastream : moins de gaspillage, des boissons bénéfiques pour votre santé grâce à ce produit disponible sur Amazon

Les factures pour les bouteilles d’eau, ainsi que tous les sodas, si vous êtes un consommateur avéré seront très élevées. De plus, le plastique est néfaste pour la planète, mais il y a une méthode révolutionnaire. Vous respectez ainsi l’environnement tout en réduisant vos dépenses et vous aurez enfin des boissons de qualité. Il suffit d’acheter sur Amazon un appareil de Sodastream et grâce à la livraison Prime, vous pourrez le recevoir très rapidement. Le fonctionnement est aussi très simple.

Comment utiliser un produit Sodastream ?

Vous recevez donc un appareil assez haut qui s’associe facilement à la décoration de votre cuisine. Il ne demande pas une place conséquente, vous pourrez alors le glisser sur votre plan de travail. Vous devez acheter des cartouches sur Internet ou dans des commerces qui proposent notamment un échange. Vous achetez des bouteilles réutilisables, cela vous évite de jeter du plastique et vous réduisez par la même occasion le volume de vos poubelles. Vous ajoutez un peu de sirop si vous le souhaitez ou uniquement de l’eau du robinet que vous pouvez également filtrer. Vous appuyez et l’eau gazeuse est prête à être dégustée. C’est simple, rapide et tellement simple.

Un pack complet chez Sodastream pour 90 euros grâce à Amazon !

PROMO -10% Sodastream Pack SPIRITNFUSE - Machine à Eau Pétillante + 2 Bouteilles, Plastique PET , Noire, 19,5 x 19,5 x 43,5 cm [Classe Énergétique A+++] 1 machine Sodastream SPIRIT noire prête à l'emploi avec cylindre de C0² alimentaire pour gazéïfier jusqu'à 60L d'eau + 1 bouteille de gazéification réutilisable PET (sans BPA) grand modèle Fuse

1 Bouteille FUSE Base Métal 1L supplémentaire

Les plus produits : Faible encombrement, simplicité d'utilisation et d'entretien, économique à l'utilisation. Fonctionne sans électricité

PET : Polyéthylène Téréphtalate - Sans BPA : Bisphénol A

Ne pas laver la bouteille PET au lave-vaisselle ou à l’eau chaude, ne pas exposer la bouteille PET à une source de chaleur (soleil, d'un four ou grille-pain)

Contrairement aux idées reçues, vous n’êtes pas contraint de casser votre tirelire puisque vous pourrez trouver ce pack à un prix très abordable. Vous avez donc un lot Spiritnfuse qui est composé de l’appareil, d’une cartouche officielle et d’une bouteille pour conserver votre boisson gazeuse ou votre soda.

L’appareil Sodastream sera livré sous 48 jours généralement et la livraison est gratuite .

. Vous pourrez choisir plusieurs couleurs afin d’associer l’appareil à la décoration de votre cuisine.

La machine est prête à l’emploi grâce à cette cartouche qui permet d’avoir près de 60 litres d’eau gazeuse.

Vous aurez une bouteille d’un litre très pratique et il sera possible d’acheter en parallèle d’autres versions plus ou moins conséquentes.

Sodastream propose un produit sans BPA, il respecte donc votre santé.

Généralement, dans les sodas que vous trouvez dans le commerce, vous ne connaissez pas toujours la composition. Avec Sodastream, vous êtes en mesure de créer vos propres recettes. Il suffit de verser un jus de citron et vous remplissez la bouteille avec de l’eau du robinet. Vous obtenez une eau gazeuse et aromatisée au citron qui n’aura pas d’effets dévastateurs sur votre silhouette. Vous n’aurez pas non plus une hausse des calories au fil des jours. Vous pouvez également utiliser des jus de fruits et, pour les sodas du type Coca, il y a des préparations très réjouissantes pour votre ligne et surtout abordables.

En ce qui concerne l’entretien, il est très simple, vous pouvez passer la bouteille au lave-vaisselle ou la nettoyer avec de l’eau chaude.

