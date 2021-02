Repas rapide pour le déjeuner : ce croque-monsieur vous fera fondre de plaisir !

Finalement, il n’est pas si difficile de préparer rapidement un déjeuner tout en adoptant un comportement sain. En effet, la facilité vous pousserait à acheter un hamburger ou encore une part de pizza, mais les préparations « maison » sont souvent beaucoup plus goûteuses et idéales pour votre ligne. Il suffit de bien choisir les ingrédients et d’avoir par exemple un appareil pour le croque-monsieur puisqu’il vous permet de gagner du temps et de ne pas utiliser une poêle avec de l’huile.

Moins de 5 minutes pour un délicieux croque-monsieur

Vous connaissez sans doute la variante qui consiste à creuser un trou dans la partie supérieure afin de casser un oeuf. Vous avez donc un croque-madame qui est aussi très goûteux. Pour cette recette du croque-monsieur, choisissez un pain de mie de qualité, et notamment celui que votre boulanger peut préparer. Cela vous permet d’avoir une certaine consistance, vous n’aurez donc pas faim avant la collation de 16 heures ou encore le dîner.

Dans votre appareil pour le croque-monsieur, vous ajoutez une tranche de votre pain de mie qui sera meilleur s’il est brioché .

. Déposez une tranche de jambon de parme toujours pour que le goût soit sympathique.

N’hésitez pas à poivrer et à saler selon vos goûts, voire d’ajouter d’autres épices comme le paprika doux.

Il faut ensuite une tranche de gruyère que vous pouvez remplacer par du gruyère râpé ou encore de la mozzarella, voire du parmesan.

Vous déposez délicatement votre seconde tranche de pain de pie que vous pouvez tartiner avec un peu de beurre pour le côté gourmand.

Cet apport en matière grasse est idéal puisqu’il évite que le pain de mie soit trop sec en bouche. Vous pouvez ensuite ajouter quelques herbes aromatiques sur la partie supérieure comme du persil, du basilic ou encore de la ciboulette. Lorsque l’appareil est bien chaud, vous le fermez et vous attendez que la lumière verte s’allume. Votre déjeuner est donc prêt et vous pouvez le déguster sur le pouce.

Si vous êtes à la maison en télétravail, c’est relativement pratique, mais si vous êtes en entreprise, il y a une autre astuce. Vous préparez votre croque-monsieur chez vous avec votre appareil, il suffira de le chauffer au micro-ondes en ajoutant un récipient avec un peu d’eau pour que cette « cuisson » ne puisse pas le rendre trop sec.

Quelques variantes pour votre croque-monsieur

Avec ce sandwich, vous pouvez jongler avec tous les plaisirs notamment en changeant les ingrédients. Parmi ces derniers, il est possible d’ajouter un steak haché, de l’émincé de dinde ou du poulet que vous pourrez préparer avec une sauce tomate à la Provençale. L’oeuf est aussi un incontournable. Vous pouvez le glisser sur la partie supérieure de votre croque-monsieur ou le faire cuire avec le même appareil avant de déposer votre pain de mie brioché.

Pour le déguster plus facilement, vous le découpez en deux morceaux pour former un triangle et vous aurez un sandwich respectueux de votre santé qui vous permet de déjeuner dans les meilleures conditions sans succomber aux gras et au sucre. Si vous n’aimez pas le jambon, sachez que le blanc de dinde sera parfait au même titre qu’une petite omelette ou encore des tomates, des cornichons, et même un poisson que vous aurez pané au préalable.

Le croque-monsieur se décline vraiment selon les plaisirs et vous pouvez aussi remplacer le pain de mie par du pain croustillant ou une tortilla. Cette dernière est intéressante avec un pliage en triangle puisque vous pouvez la garnir très aisément avec de la viande et des légumes.