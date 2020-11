Rééquilibrage alimentaire : il sera votre meilleur ami pendant le confinement, voici comment procéder

Vous avez aujourd’hui avec Internet une multitude de conseils, de programmes alimentaires et sportifs, des régimes… Toutefois, la clé de la réussite semble résider dans le rééquilibrage alimentaire. Vous n’envisagez donc pas un changement drastique en misant sur des protéines ou des aliments faibles en calorie. Ce n’est donc pas un régime, mais un mode de vie qui vous permet de vous faire plaisir en toute modération. Il ne faut pas oublier que les régimes amaigrissants sont parfois dangereux comme le précise l’ANSES puisqu’ils occasionnent des déséquilibres plus ou moins importants.

Apprendre à manger avec modération et rigueur

Avec le rééquilibrage alimentaire, vous partez du principe que vous pouvez manger, tout ce que vous souhaitez, mais avec des quantités adaptées, et surtout en faisant preuve de rigueur. Le but n’est pas de manger un hamburger avec des frites tous les jours, mais il faut partir du principe que vous n’avez pas d’interdits. Ces derniers occasionnent souvent de la frustration et c’est le principal problème des régimes.

Avec le rééquilibrage alimentaire, vous apprenez à mieux manger, les effets seront donc bénéfiques sur le long terme .

. Généralement, la perte de poids est possible, mais elle ne sera pas visible immédiatement.

Il faut privilégier des produits de qualité qui sont bénéfiques pour votre organisme et assez rassasiants.

Il est impératif d’éviter les produits transformés, le fait maison reste bien sûr le meilleur choix.

Vous pouvez alors, avec ce rééquilibrage alimentaire, miser sur des produits naturels comme des fruits, des légumes ou des céréales sans envisager un changement drastique au niveau de la préparation.

Faites le plein de légumes et de fruits

Vous pouvez bien sûr vous octroyer un petit plaisir de temps en temps sans, toutefois, abuser sur la fréquence et la quantité. De plus, cela est bénéfique pour le moral et, comme vous n’avez pas l’impression de vous priver, vous n’aurez pas forcément ces fringales qui vous font prendre des kilos. Bien sûr, en parallèle du rééquilibrage alimentaire, vous devez aussi pratiquer une activité physique. Cette dernière vous permet de maintenir votre forme et surtout d’effacer quelques kilos de la balance ou de compenser des écarts.

30 minutes par jour sont amplement suffisantes, mais certains ont tendance à pratiquer une heure trois fois par semaine, cela vous permet d’avoir des jours de repos. Pour le rééquilibrage alimentaire, il y a également une règle à suivre pour manger de manière équilibrée. Dans l’assiette, vous devez avoir un quart de féculents, un quart de protéines végétales ou animales, la moitié de légumes et une cuillère à soupe d’huile.