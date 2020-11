Raclette-bowl : La nouvelle tendance qui fait un gros carton et qui va illuminer vos soirées d’hiver !

Il n’y a plus de saisons pour la raclette et la fondue, les français en mangent toute l’année !

S’il y a bien des plats qui sont désormais très célèbres en automne et en hiver, c’est bel et bien les raclettes, les fondues, ainsi que les tartiflettes ! Pour les amoureux de fromage, cette période de l’année est en effet toute particulière, et c’est l’occasion de se faire plaisir avec des plats complets et très nourrissants. Il faut dire que les raclettes, tout comme les fondues, proposent de nombreux avantages. Ce sont des plats de convivialité, réalisés avec de très bons fromages, et accompagnés de délicieuse charcuterie pour ceux qui veulent en ajouter.

Mais il est également possible d’ajouter d’autres ingrédients à ces recettes comme des cornichons ou encore des champignons. Et s’il y a quelques années en arrière ces repas étaient particulièrement sur les menus des restaurants en hiver, on en retrouve désormais dans certaines régions pendant toute l’année ! C’est notamment le cas en Auvergne où par exemple la fameuse fondue au St Nectaire fait un carton toute l’année, et y compris en été. Il faut dire que la qualité du fromage local n’y est peut être pas étrangère.

Mais en revanche, du côté de la population locale, on remarque depuis peu une certaine lassitude et même un énervement en voyant que leurs plats fétiches comme la raclette s’est faite récupérée par le grand public. Est-ce pour cette raison que l’on a pu voir récemment débarquer une toute nouvelle version de la raclette avec la raclette-bowl ?

Quelle est la recette de la raclette-bowl que vous pouvez réaliser chez vous ?

L’avantage des plats comme la raclette est qu’ils sont tout simplement parfaits pour des moments de convivialité. Mais malheureusement, dans les différentes périodes de confinement, il est très difficile de partager ces moments qui sont très peu propices aux gestes barrières ! On voit donc depuis ce temps une recette se démarquer des autres pour pouvoir néanmoins profiter d’une bonne raclette, même quand nous ne sommes pas entourés de notre famille ou de nos amis, il s’agit de la raclette-bowl.

Cela vous permet de préparer une raclette avec un simple bol et les ingrédients que l’on retrouve dans une raclette dite “classique”. En couple ou en famille restreinte, c’est une excellente occasion de profiter de ce plat d’hiver sans toutefois en abuser et tout en respectant les gestes barrières.

Quels sont les ingrédients pour faire une raclette-bowl ?

Du beurre

De l’huile d’olive

Du fromage à raclette

De la charcuterie de votre choix

Un oignon

Des pommes de terre

Un accompagnement selon votre choix

