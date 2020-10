Quiche lorraine : LA recette impossible à manquer, voici toutes les étapes les plus succulentes !

En effet, la quiche fait partie des plats préférés des français mais peu de gens savent la réaliser correctement et font très souvent les mêmes erreurs qui peuvent faire de cette tarte une catastrophe complète ! Pourtant, la quiche comporte de nombreux avantages, car elle est en effet très simple à intégrer dans toutes sortes de régimes alimentaires. Quiche au saumon, aux épinard, ou bien une quiche lorraine plus classique : on peut en effet la décliner dans tellement de variations qu’il y a forcément une quiche qui est faite pour vous et qui vous plaira ! On vous raconte tout sur les secrets pour réussir votre quiche à tous les coups avec ces 3 conseils…

La quiche lorraine est un plat intéressant que vous pourrez clairement déguster avec vos amis ou votre famille le dimanche à midi. Suivez bien toutes les indications pour être certain de réussir ce plat susceptible d’être partagé avec quelques amis.

Comment bien cuire la pâte pour faire une quiche ?

Si vous voulez réalisez la quiche parfaite, cela commence avant tout par la préparation de la pâte qui doit être réussie ! Et c’est dès la préparation de cette dernière que de nombreux français réalisent leur première grande erreur… En effet, il faut savoir que dans les deux cas, si vous l’achetez dans une grande surface mais même lorsqu’elle est préparée par vos soins, une pâte est toujours détrempée. Si vous réalisez votre pâte, dès que la base est prête, ne la mettez pas dans le moule comme beaucoup le font ! Car en effet, cela aura pour effet de détériorier grandement votre pâte et vous risqueriez donc de rater votre quiche ! Pour faire cuire votre pâte, il est donc plutôt préférable de faire cuire votre pâte à blanc, c’est à dire sans aucun aliment !

Faut-il placer ses aliments crus ou cuits dans votre quiche ?

La seconde erreur que les français réalisent lors de la préparation se trouve dans le moment où ils placent leurs ingrédients dans leur quiche. Mais alors faut-il les placer quand ils sont crus ou quand ils sont cuits ? Et bien sachez qu’il peut s’agit de lardons ou de légumes, il sera toujours absolument nécessaire de les faire cuire un peu avant de les intégrer. En effet, il est possible qu’un ingrédient trop salé prenne le dessus sur tous les autres et change complètement le goût de votre quiche : grosse catastrophe en perspective !

Pour éviter cela, nous vous conseillons donc de les dégorger dans l’eau pour commencer. Ensuite, nous vous recommandons d’utiliser plutôt des aliments frais à la place des ingrédients surgelés (bien que cela ne soit pas un drame si vous n’avez que cela). Par la suite, une fois que vos ingrédients sont revenus dans la poêle, vous pouvez tranquillement les mélanger avec des oignons ou même d’autres épices pour que cela apporte un peu plus de goût. Si la première fois que vous réalisez ces étapes cela peut paraître compliqué, elles deviendront rapidement une habitude pour vous que vous reprendrez sans aucun problème. A la fin de cette étape, vous pourrez enfin mélanger les aliments à votre appareil à quiche pour y apporter du goût et de la saveur !

Quelle crème pour une quiche ?

Par habitude, on peut être tenté d’utiliser souvent une crème que l’on a déjà utilisé et qui se trouve dans le réfrigérateur. Mais c’est une grossière erreur car chaque crème à ses particularités ! Vous devriez plutôt choisir votre crème en fonction de votre quiche, voilà tout le secret ! Par exemple, une crème épaisse est parfaite pour les recettes froides, tandis que la crème allégée est idéale pour ceux qui font attention à leur alimentation. Mais s’il y a bien une crème que les français apprécient, c’est la crème entière pour ses valeurs nutritionnelles parfaites !

Dans tous les cas, peu importe la crème, il y a fort à parier que votre quiche sera succulente ! Avec l’arrivée progressive dans l’automne et la baisse des températures, vous allez craquer pour ce plat simple mais bon et si réconfortant !