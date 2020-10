Quels sont les fromages les moins caloriques ?

Mais quel fromage choisir quand on fait attention à sa ligne ? Voilà une question qui doit hanter les personnes qui sont en train de faire un régime et qui ne peuvent pas s’empêcher de manger du fromage à tous les repas.

Le fromage est très apprécié par les français qui en raffolent…

Il faut dire qu’il est bien difficile de résister quand on sait que la France regorge de très bons fromages et de plats comme la raclette ou encore la fondue, qui sont encore aujourd’hui des plats de référence pour des millions de français. Certains moments de l’année comme la saison hivernale peuvent devenir un cauchemar pour ceux qui souhaitent perdre du poids pendant cette période de l’année !

Pourtant, il est bel et bien possible de manger du fromage tout en faisant attention à sa ligne physique, mais comment ? Et bien la réponse à enfin été trouvée après une étude approfondie de nombreux fromages, et il semblerait qu’il y en ait un en particulier qui soit particulièrement adapté à la situation grâce à ses calories moindres quand on le compare aux autres fromages…

…mais le fromage est également souvent trop riche en calories !

En effet, on constate que les français adorent le fromage ! Selon Femina, chaque français en consommerait chaque année 30 kilogrammes en moyenne, avec des préférences pour le camembert, le roquefort et le comté. Parmi eux, 40% en consommerait d’ailleurs tous les jours comme l’a dévoilé une étude de Statista Research Department.

Malheureusement, quand on regarde les chiffres, la situation est alarmante y compris pour des fromages parfois insoupçonnés d’être très caloriques. Et au delà d’être riches en calories (338kcal pour 100 grammes), les fromages contiennent également des protéines (21,8 pour 100 grammes), du calcium (626mg pour 100 grammes), du phosphore (454mg pour 100 grammes). Mais détrompez-vous, ce n’est pas parce qu’un fromage est plus ou moins calorique qu’il n’a pas de goût, c’est même parfois tout le contraire !

Par exemple, la Cancoillotte, ce fameux fromage à pâte fondue fabriqué en Franche-Comté, contiendrait 151 calories. En revanche, la mozzarella au lait de vache qui est très populaire en Italie, dispose de 227 calories alors que ce dernier a objectivement bien moins de goût !

Découvrez la liste des fromages les moins caloriques à prioriser !

Il existe de nombreux fromages qui contiennent moins de calories que la plupart des autres, découvrez les dans cette liste qui reste cependant non-exhaustive.

Fromages à moins de 200 calories

Dans cette maigre liste, on ne retrouve qu’un seul et même fromage, et il s’agit de la Cancoillotte et c’est ce qui en fait très clairement le fromage le moins calorique !

Fromages à moins de 250 calories

Parmi les fromages qui contiennent entre 200 et 250 calories, on retrouve donc la Mozzarella au lait de vache (227 calories), le Rocamadour (247 calories).

Fromages à moins de 300 calories

Pour allonger la liste de fromages avec quelques propositions qui se situent entre 250 et 300 calories, on retrouve donc la Mozzarella au lait de bufflone dit “di bufala” (260 calories), mais également le Brie de Meaux (271 calories), ou encore le fameux Coulommiers (279 calories). A partir de 280 calories, la liste s’allonge considérablement avec le Saint-Marcellin, le Camembert, le Saint-Félicien, la Feta, le Neufchâtel, l’Epoisses, le Selles-sur-Cher, et le Chabichou.

Fromages à plus de 300 calories

Pour les plus gourmands, on retrouve dans les fromages contenant plus de 300 calories, le Livarot, le Mont d’or, la Mimolette, mais aussi le Gorgonzola ou encore le Maroilles !