…. et vous pourrez également l’accompagner de toutes sortes d’accompagnement tel que les pommes de terre, les légumes, le riz… en plus des vertus bénéfiques qu’il a pour la santé, mais cela en prenant soin de bien le faire cuire pour éviter toute maladie.

La préparation du poulet avant la cuisson

Peu importe comment vous comptez cuisiner votre poulet, il est important de le rincer à l’eau froide, puis le sécher en le tamponant avec du papier absorbant. Si le poulet doit être mariné, vous devez bien le nettoyer avant de le mettre dans la marinade.

Comment cuisiner le poulet ?

Vous pourrez le faire de différentes manières, on a choisi de vous présenter quelques recettes, telles que :

Le poulet au four

Pour préparer le poulet au four vous aurez besoin de ces ingrédients :

1 poulet entier,

oignon coupé en quatre,

tomates cerises,

ails haché

Jus de citron

sel, poivre, laurier…

Commencez par préchauffer le four à 200 °C. Mélangez les épices, le citron dans un saladier, puis arroser bien le poulet avec la sauce. Soupoudrez le poulet de gos sel, puis placez-le dans le plat avec les oignons, et les tomates cerises. Mettez au four 1 heure, en le retournant au bout de 20 minutes. Surtout veillez à arroser le poulet avec son jus, tout au long de la cuisson.

Vous pourrez très bien l’accompagner de salade, ou de pommes de terre sautées.

Poulet à la vapeur

Afin de préparer du poulet à la vapeur, vous aurez besoin de :

un poulet entier

1 cm de gingembre frais

oignon vert

gousse d’ail.

sel et poivre.

La préparation : commencez par assaisonner votre poulet, à l’intérieur et à l’extérieur, avec le sel et le poivre. Puis hachez l’oignon et l’ail ainsi que le gingembre, et fourrez le poulet avec cette mixture. Une fois l’eau bouillie poser le panier à bambou si vous en avez, ou encore un fait-tout, couvrez ce dernier avec du papier aluminium, et laisser mijoter une heure environ. Après cuisson laissez-le reposer un peu avant de servir.

Vous pouvez très bien l’accompagner de riz, de légumes ou d’une simple salade.

Poulet grillé

Pour préparer le poulet grillé il faut :

1 poulet complet, ou des cuisses de poulet.

huile d’olive

Sel, paprika, cumin, piment de Cayenne.

Ail émincé.

oignons émincés

persil

Préparation

Préparer d’abord la marinade en mélangeant, l’huile d’olive, le sel, le poivre, paprika ,cumin et piment, dans un saladier, puis versez la marinade sur le poulet ou les pillons, et recouvrez de papier film et mettez au frigo pendant une heure environ, ou toute une nuit. Puis vous pouvez le griller sur un barbecue ou encore au four en arrosant le poulet de marinade restante, pour l’humidifier, ainsi il sera plus tendre.

Conseils

prenez soin de bien assaisonner votre poulet, pour qu’il ne soit pas fade.

si le poulet est congelé faites le décongeler à l’eau froide, ou au micro-ondes. Et il doit être cuisiné immédiatement.

si vous le décongelez au réfrigérateur, cela prendra de 24 à 48 heures.

surveillez la cuisson du poulet à l’aide d’un thermomètre numérique pour viande

Peu importe la façon de faire cuire le poulet, il est important de surveiller sa cuisson, et de ne pas le laisser cru car cela peut être dangereux.