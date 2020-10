Perte de poids : donnez un gros coup de boost à votre régime grâce aux secrets insoupçonnés et révolutionnaires du curcuma !

View this post on Instagram

Pollo al curry e naan♥️ Questo meraviglioso curry, il tikka masala con peperoni, cipolla e pollo è delizioso. Poi servito insieme al naan fresco è spettacolare! Provate anche voi! Ecco a voi la ricetta dei naan, e nei commenti il pollo Ingredienti: 450g farina 00 (se usate in parte la farina di grano duro, otterrete un sapore più forte e un colore dorato) 1 cucchiaino di sale 1 cucchiaino di lievito in polvere (baking powder) 200ml latte intero 100ml yogurt naturale 1 uovo 1 cucchiaio zucchero Per spennellata: 250g burro salato 4 spicchi di aglio, sbucciati e tritati finemente Prezzemolo (o coriandolo) fresco tritato 1)Mischiate farina, sale e lievito insieme in una ciotola. 2) In una brocca sbattete insieme il latte, yogurt, uova e zucchero. 3) Fate un buco al centro della farina e versa la miscela di liquidi. Mischiate fino a ottenere un impasto soffice e appiccicoso. 4) Su una superficie leggermente unta impastato per 5 min, fino a che sia liscio e poi ponete l'impasto in una ciotola unta, coprite e fare riposare per 30 minuti. 5) Per fare la "ghee", sciogliete il burro salato in una padella a fuoco lento fino a che inizia a fare bollicine. Lasciate così per 20, questo conferisce un sapore noccioloso e colore dorato – con cura togliete soltato la spuma che si forma in superficie. 6) Rimuovete la padella dal fornello e colate il burro in una ciotola pulita. Togliete la spuma rimasta e aggiungete e mischiate l'aglio tritato. 7) Dividete l'impasto in 8 porzioni uguali. Formate delle palline e poi stendetele con mattarello (la forma tradizionale è a forma di lacrima/goccia) di circa 3-5mm di spessore, 20cm lungo e largo 12cm. 8) Mettete una teglia spessa sotto il grill e riscaldate (deve essere bollente) per almeno 5 minuti. Una alla volta, stendete il naan sulla teglia bollente e grigliate per 1-2 minuti, fino a che non si formano bolle. 9) Togliete i naan dal grill, spennellateli con il burro & aglio, e lasciate da parte calde. Servitele con delle foglie di coriandolo (che a noi non piace) o prezzemolo. A noi piace anche la versione dolce, con una miscela di burro, miele e mandorle tritate. Ma ci sono tanto diversi sapori da provare, sbizzarritevi!