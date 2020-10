Perdre du poids : les 5 aliments indispensables que vous trouvez à l’automne

Contrairement aux idées reçues, les meilleurs aliments ne sont pas forcément au rendez-vous au cours de l’été. L’automne peut aussi vous satisfaire et nous avons préparé une petite liste. N’oubliez pas que les autorités compétentes recommandent de consommer 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Au cours de l’automne, les étals des marchés proposent de nombreux produits qui vous permettront aussi de faire le plein d’énergie.

Trois aliments incontournables à déguster en automne

Pour perdre du poids, vous devez réduire votre apport calorique et bien sûr pratiquer un sport pour vous aider à supprimer les graisses. Certains aliments peuvent vous donner un petit coup de pouce et il serait dommage de ne pas les intégrer dans votre alimentation.

La courge spaghetti est peu calorique avec 42 calories seulement pour un volume par personne .

. Elle a également la texture des pâtes, mais vous n’avez pas les inconvénients.

Les pommes sont bien sûr idéales puisque c’est un coup-faim, mais il faudra la consommer en dehors des repas.

Les fruits doivent de préférence être dégustés trois heures après les repas pour ne pas perturber votre digestion.

Les patates douces sont aussi parfaites si vous avez l’intention de perdre du poids.

Vous pouvez les déguster en purée ou dans une soupe à la place d’une pomme de terre par exemple. Vous faites aussi le plein de fibres et elles sont bénéfiques pour votre organisme. Certains proposent même des frites de patates douces, mais optez pour la graisse végétale ou une cuisson au four.

Deux autres aliments incontournables pendant l’automne

Le choux de Bruxelles n’est pas forcément apprécié par tous, mais il a une très faible valeur calorique. Il est judicieux d’en consommer assez régulièrement puisqu’il a seulement 28 calories. Vous pouvez donc le déguster à la poêle, en salade ou encore dans un gratin avec peu de matières grasses, bien sûr. Il est relativement intéressant puisqu’il coupe aussi votre faim. À la fin du repas, vous n’aurez plus faim et cela vous aidera à lutter contre le grignotage au cours de l’après-midi par exemple.

Un autre fruit peut être idéal si vous souhaitez perdre du poids, il s’agit de la poire que vous retrouvez aussi au marché et dans les supermarchés. Elle apporte une bonne dose de fibres et vous aurez 101 calories, elle est certes un peu plus calorique que la pomme, mais elle propose de nombreuses vitamines et du potassium. De plus, la poire peut être dégustée comme un fruit ou dans un plat comme les pommes qui seront parfaites avec du boudin.