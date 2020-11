Pâtes à la carbonara : Découvrez une recette simple et efficace pour faire plaisir à toute votre famille !

Bien que ce plat typique qui nous vient d’Italie puisse paraître très simple à cuisiner, sa recette originale à laquelle les italiens sont très attachés et souvent mis à mal par des déclinaisons qui ne plaisent pas toujours aux chefs de cuisine traditionnels ! Les pâtes sont des valeurs sûres dans le monde de la gastronomie, mais nous vous proposons quelques astuces pour les préparer.

Il faut dire qu’il est facile d’adapter cette recette en adaptant les ingrédients, si bien que l’on a parfois oublié la recette telle qu’elle devrait être, mais un ancien de Top Chef vous raconte tout ! Bien sûr les pâtes à la carbonara sont à déguster avec votre famille puisqu’il s’agit d’un plat convivial.

Cet ancien candidat de Top Chef vous dévoile la vraie recette de pâtes à la carbonara !

Mais heureusement, le chef cuisinier Denny Imbroisi, ancien candidat de l’émission Top Chef et franco-italien, a décidé de nous dévoiler tous les secrets des pâtes à la carbonara pour ne jamais rater sa recette !

Il faut dire que le cuisinier est tombé très tôt dans le virus de la cuisine, puisqu’à 14 ans déjà son père lui apprenait déjà les recettes de son pays. Après un succès fulgurant dans Top Chef peu après son arrivée en France, le jeune homme a eu l’occasion d’intégrer l’équipe du restaurant parisien d’Alain Ducasse, le fameux Jules-Verne. Aujourd’hui, on le retrouve dans le restaurant Ida qui se trouve également à Paris pour une cuisine transalpine. Pour le magazine Télé Loisirs, le chef franco-italien a décidé de partager sans doute un de ses plats préférés : les pâtes à la carbonara !

Quelle est la recette des pâtes à la carbonara selon Denny Imbroisi ?

Pour cet ancien candidat de l’émission, la clé pour réaliser des bonnes pâtes à la carbonara réside en trois points clés : le choix des pâtes, la réalisation de la sauce, et le choix des lardons.

Bien choisir ses pâtes pour sentir le goût de la sauce

Pour choisir ses pâtes à la carbonara, il ne faut pas prendre ce choix à la légère et se diriger vers n’importe quelle sorte de pâtes, bien qu’il en existe plusieurs centaines dans le monde ! En effet, le chef Denny Imbroisi recommande des spaghettonis car ils ont un diamètre un peu plus grand que les spaghettis. L’objectif des spaghettonis va être de pouvoir absorber facilement le goût de la sauce pour accentuer ainsi sa saveur. Il est d’autant plus très simple de réaliser soi-même ses propres pâtes fraîches même sans machine, avec 100 grammes de farine et un seul et unique oeuf.

Une sauce sans crème fraîche !

Pour faire une vraie sauce pour les pâtes à la carbonara, contrairement aux idées reçues qu’ont de nombreux français, il ne faut absolument pas y intégrer de la crème fraîche ! En effet, vous avez uniquement besoin d’un oeuf battu, de fromage grana padano râpé et d’eau de cuisson des pâtes pour les lier à votre sauce.

Des lardons, oui mais pas du supermarché !

Enfin, le grand chef propose de se diriger vers des lardons non-industriels avec de la joue de porc (le guanciale) ou de la poitrine de porc (la pancetta) : ils seront bien plus savoureux que ceux que vous trouverez dans votre magasin habituel !

D’autres conseils pour de meilleures pâtes

Le chef Denny Imbroisi propose également d’ajouter à votre recette du pecorino romano ou même du gruyère râpé pour que votre plat ait encore plus gout. Pour le dressage, un petit nid avec au milieu un jaune d’oeuf accompagné de chapelure tout autour, et le tour est joué !