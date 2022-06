Nouveaux produits sont rappelés dans les magasins Carrefour, le cauchemar continue !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’aurait pu imaginer que l’on allait une nouvelle fois découvrir une situation aussi dingue et catastrophique que ce que l’on a pu entendre il y a encore très peu de temps. A l’heure où de plus en plus de français peuvent justement redoubler d’imagination pour essayer de s’en sortir au quotidien, on constate justement que cela n’est pas toujours possible dans les faits, et certains d’entre vous risquent bel et bien d’avoir des difficultés assez importantes à joindre les deux bouts.

Et si on pouvait tout simplement penser que la situation allait clairement pouvoir s’améliorer, c’était sans compter directement sur tout ce que l’on avait pu découvrir par le passé, notamment dans d’autres gros scandales de rappels de produit.

La situation devient catastrophique pour la grande distribution !

Comme vous pouvez le savoir, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que carrefour doit une fois de plus faire face à des rappels de produit aussi massif que ce que l’on a pu découvrir il y a encore peu de temps. Alors que certains français avaient pu imaginer une seule seconde que cela n’allait concerner que les produits de la marque Ferrero, on imagine clairement que cela pourrait bien impacter d’autres marques comme celles de Carrefour, même si on se doute bien que le problème n’est pas directement lié à ce que l’on a pu découvrir encore il y a très peu de temps.

Comme vous pouvez le voir, on constate justement que certains se privent plus du tout pour prendre les devants et ainsi dire haut et fort de quoi il en retourne dans le monde de la grande distribution.

Il faut dire que les derniers mois qui ont pu suivre un vrai carnage ne semblent pas être en train de s’arrêter. Ainsi, ils se trouvent que si vous avez clairement envie de vous faire plaisir avec de plus en plus de situations toutes plus dingues et extrêmes les unes que les autres, cela devrait pouvoir faire plaisir à toutes celles et ceux qui avaient pu imaginer tout l’inverse par le passé.

Carrefour est contraint de rappeler ces succulents chocolats, c’est un vrai choc !

Et oui, une fois de plus, il s’agit bel et bien d’un rappel de chocolat, et on peut dire que même les plus grands noms de la distribution ont pu avoir du mal à joindre les deux bouts. En revanche, force est de constater que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver le moyen de vous faire plaisir avec de plus en plus de vraies problématiques au quotidien, et notamment si vous voulez pouvoir vous faire plaisir au quotidien avec du bon chocolat.

Bien entendu, il se trouve que du chocolat n’est disponible qu’à Carrefour, et on sait donc que les magasins comme Auchan ne sont clairement pas concernés par ce rappel de produit, tout comme c’est le cas pour les magasins Leclerc ou Géant Casino.

Voici les informations à retenir sur ce rappel de produit

Afin de ne pas vous tromper, nous avons donc décidé de vous relayer tout simplement l’appel qui vient tout juste de sortir au niveau du site web Rappel Conso. Autant le dire tout de suite, vous n’allez pas en croire vos yeux en voyant ces produits de grande consommation que vous avez forcément pu goûter un jour ! C’est un vrai cauchemar qui n’est clairement pas prêt de finir pour l’enseigne française de la grande distribution…