Nouveautés végétariennes à adopter ou à bannir ? Voici ce que nous avons pu trouver !

Lorsque vous souhaitez devenir végétarien, il faut donc procéder à un tri drastique de tous les produits susceptibles d’envahir votre quotidien. Il est par contre un peu plus complexe de sélectionner des produits que vous pouvez déguster. Il y a donc des nouveautés qui ne cessent d’envahir le marché puisque les végétariens représentent un business assez conséquent ces dernières années. Avec les nombreux scandales, de plus en plus de Français optent pour une telle consommation.

Le top 3 des nouveautés pour les végétariens

Contrairement aux idées reçues, les végétariens ne doivent pas se nourrir exclusivement d’algues ou de graines. Avec le succès de ce marché, les professionnels sont de plus en plus nombreux à proposer des variantes des différents produits. Il est alors possible de jongler avec toutes les envies et nous avons déniché quelques nouveautés sympathiques.

Du côté de Franprix, vous avez des céréales vendues dans un paquet de 250 grammes. Vous pourrez les déguster avec un bol de lait .

. Proposées par Funky Veggie, ces céréales sont très sympathiques.

Le second produit concerne le steak de blé et de soja proposé par. Carrefour, cette gamme est très appréciée et vous pourrez préparer de délicieux hamburgers.

Les fajitas se conjuguent également à la mode végétarienne puisque vous aurez des produits adaptés chez Priméal.

Finalement, vous pouvez adopter une alimentation comme vos collègues ou vos amis puisqu’il existe des équivalences sur le marché. Certes, les prix sont parfois pointés du doigt, mais c’est l’occasion de vous offrir un petit plaisir réjouissant.

Le bagel, l’incontournable petit sandwich

Vous ne souhaitez pas déguster un hamburger pour votre déjeuner et encore moins un sandwich traditionnel. Vous n’avez toutefois pas le temps de vous poser à une table d’un restaurant. Nous vous proposons alors de découvrir tous les avantages du bagel puisqu’il peut aussi être décliné pour les végétariens et vous aurez des variétés très sympathiques. De plus, les prix ne sont pas très élevés, vous pourrez donc vous offrir une bonne dose de réconfort pour votre déjeuner grâce à un bagel. Ce dernier se retrouve dans tous les commerces, certains sont même spécialisés.

Le bagel se mange très facilement puisqu’il s’agit d’une sorte de donuts, mais il a seulement la forme de ces derniers. Vous aurez ensuite une portion adaptée pour votre déjeuner, de la salade, de la viande végétale, et même du bacon végétal. Il aura alors le goût pour vous combler et vous pourrez constater que les saveurs sont largement au rendez-vous. Vous avez désormais toutes les nouveautés pour vos prochains repas.