Mousse au chocolat : cette incroyable recette du chef de l’Elysée vous fera réussir la meilleur mousse !

La politique est un des sujets préférés des français, mais qui divise également la population notamment quand il s’agit des élections présidentielles. Lors des dernières élections, on se souvient notamment de débats passionnés sur les réseaux sociaux lors du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais les français ont également une autre passion depuis toujours : la cuisine !

En effet, comment nier que la France est un des pays les plus populaires sur la gastronomie, avec des repas très réputés dans le monde, souvent imités mais jamais égalés ! Il suffit d’allier les deux, la politique et la cuisine, pour avoir un résultat explosif !

La mousse au chocolat est un dessert très apprécié par les français… et peut être aussi par Emmanuel Macron !

Et pour cela, il n’y a rien de mieux qu’un bon dessert très apprécié par des millions de français : la mousse au chocolat ! Il faut dire que ce dessert à tout pour plaire : il est très simple à préparer et peu de gens détestent le chocolat, c’est donc un moyen de faire plaisir à tout le monde presque à coup sûr. Mais pour cela, il faut réussir votre recette, car une mousse au chocolat peut rapidement tourner à la catastrophe si elle n’est pas préparée dans les règles de l’art.

Victoire Loup a écrit un livre, “À la maison, 60 recette de chefs au foyer”, où elle propose notamment la version de la mousse au chocolat du chef de l’Elysée Guillaume Gomez. Ce livre, dont 100% des bénéfices sont reversés à une association contient de nombreuses recettes gourmandes, que vous pouvez découvrir ici.

Si au premier abord le nom de Guillaume Gomez ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit d’un chef cuisinier qui opère à l’Elysée, et qui a donc servi sa cuisine aux plus grands chefs d’état dans le monde ! Comment ne pas être curieux et ne pas avoir envie de découvrir la mousse au chocolat d’Emmanuel Macron ?

Quelle est la recette de la mousse au chocolat du chef de l’Elysée ?

Pour préparer une mousse au chocolat pour 8 personnes comme à l’Elysée, vous aurez besoin de 7 oeufs, 350 grammes de chocolat noir, 250 grammes de sucre, et 300 ml de crème liquide. Nous vous conseillons de ne pas choisir le chocolat à la légère et de prendre une très bonne plaquette de chocolat très noir et peu sucré, car plus la recette est simplissime, plus les ingrédients doivent être bons !

Commencez par placer le chocolat et la crème liquide dans un récipient que vous filmez, puis placez-le dans un micro-ondes pendant 2 minutes .

Ensuite, faites fondre le chocolat sans que la crème n'atteigne l'ébullition : on ne cherche pas à faire cuire le chocolat !

Dans un second récipient, munissez vous des 7 oeufs et séparez les jaunes des blancs .

Mélangez ensuite les 7 jaunes d'oeufs avec 100 grammes de sucre

Dans ce second récipient, versez le chocolat fondu et sa crème pour que les jaunes se mettent à cuire sous le choc thermique.

Montez les blancs en neige sans qu'ils soient trop fermes , puis serrez ces derniers avec 150 grammes de sucre.

Dans le chocolat, placez sans perdre de temps la première moitié des blancs d'oeufs montés en neige, puis la seconde moitié dans un rythme moins soutenu.

Déposez la préparation dans un récipient dans lequel vous servirez votre mousse au chocolat, et placez là au frais.

Après au moins 12 heures, vous pourrez enfin sortir votre mousse au chocolat pour la déguster.

Bon appétit !