Melon : l’incontournable du potager est gorgé de soleil, sucré et bénéfique pour la santé

Il sera parfait pour les apéros ou encore les glaces, les soupes… Il est le fruit incontournable de l’été et vous pouvez le trouver très aisément sur tous les étals des marchés. Bien sûr, ceux du sud de la France sont nettement meilleurs par rapport à des produits importés qui passent parfois leur séjour dans des congélateurs. Il est donc un incontournable et les recettes sont nombreuses. Peu calorique, il est votre meilleur ami si vous souhaitez vous faire plaisir sans prendre un gramme.

Comment planter des melons dans votre potager ?

Dans toutes les jardineries, vous pouvez trouver des plans notamment pour les légumes les plus classiques comme les courgettes ou les tomates. Il y a également des melons dont les plants ressemblent à ceux des citrouilles ou des courgettes. Il faut par contre un ensoleillement très important avec une forte chaleur pour qu’ils puissent se gorger de soleil, avoir du sucre et une belle chair orange.

Généralement, les zones les plus intéressantes sont dans le sud de la France puisque l’ensoleillement est important .

. Si vous habitez dans la moitié nord, il faudra sans doute être vigilant à la chaleur, la serre sera alors indispensable.

Lorsque vous dégustez un melon, il paraît mur, mais la réalité est différente puisqu’il a le goût d’une courge.

Il faut donc le laisser au soleil pendant quelques jours, cela dépend aussi des variétés.

Je vous conseille toutefois une vraie serre avec du plexiglas et non les plastiques qui sont souvent utilisés pour les tomates. La chaleur n’est pas idéale et vous avez un taux d’humidité trop important selon moi. Pour un tel potager, il est judicieux de construire une petite serre.

Choisissez le meilleur melon au supermarché

Si vous êtes de passage dans le sud de la France, vous ne pourrez pas manquer les ventes sur les routes, ce sont des producteurs qui proposent leur propre produit. Le melon de Cavaillon est selon moi le meilleur, il est sucré, bien orange et savoureux, il peut également fondre en bouche. Vous pourrez le préparer pour une soupe froide, mais également en apéro avec quelques tomates cerises si vous appréciez les brochettes froides. Le melon Cantaloup peut aussi être sympathique.

Le choix du melon est souvent très difficile, certains ont leur technique, mais l’odeur est souvent la méthode la plus utilisée. Il y a également la fermeté, si vous avez l’impression qu’il est aussi mou qu’un Kiki, il y a de grandes chances pour qu’il soit talé ou clairement trop mûr.