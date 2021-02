McDonald’s : les astuces secrètes pour réduire considérablement le prix de votre menu ! Presque gratuit !

Lorsque vous commandez votre repas, vous cliquez sur la borne en fonction de vos besoins sans vous soucier des tarifs. Pourtant, McDonald’s vous propose une méthode simple et efficace pour payer votre menu moins cher. Malheureusement, les consommateurs pensent que les prix sont fixes alors que ce n’est pas la réalité.

Si vous mangez régulièrement à McDo, vous ne serez pas contre l’idée d’utiliser cette technique réjouissante. Il sera alors possible de gagner quelques euros au fil des passages en caisse si vous êtes un client régulier bien sûr.

Comment payer moins cher votre menu à McDonald’s ?

Bien sûr, pour ne pas payer un bras votre menu surtout si toute la famille se dirige chez McDonald’s, il faudra éviter les nouveautés. Vous l’avez sans doute remarqué, mais les hamburgers fraîchement débarqués sur le marché sont toujours plus onéreux. Pourtant, le contenu n’est pas forcément plus important, mais McDonald’s doit régler la note du marketing. Il faudra alors attendre quelques semaines pour que la nouveauté soit classique, cela vous permettra d’avoir un prix beaucoup plus classique.

Si vous avez des exigences précises, il est parfois préférable de payer un menu, mais les produits au détail sont parfois moins chers .

. Cela dépend bien sûr de vos préférences, mais si vous souhaitez un hamburger XXL et une petite frite, privilégiez les sélections au détail.

Pour le Happy Meal, vous pouvez demander à supprimer le jouet surtout si votre enfant ne l’apprécie pas.

Le prix de la box sera alors un peu moins élevé, c’est un réel avantage si vous avez plusieurs enfants par exemple. Oubliez également de commander directement à la caisse ou via la borne dans le magasin, privilégiez l’application de McDonald’s. Cette dernière propose souvent des offres en fonction de vos préférences ou des promotions du moment. Si vous mangez régulièrement à McDonald’s, ces astuces seront idéales.

Comment obtenir un meilleur hamburger ?

Vous avez pu le constater également, les hamburgers sont installés dans les rayons et ils attendent les clients. Dans certains cas de figure lorsque le débit n’est pas conséquent, les produits peuvent refroidir et le goût n’est clairement pas celui escompté. Il y a donc une solution qui force les équipes de McDonald’s à vous proposer un hamburger à la dernière minute. Lorsque vous commandez, vous pouvez supprimer quelques ingrédients que vous n’appréciez pas. Vous enlevez alors les cornichons et les hamburgers déjà préparés ne vous correspondent pas.

Les équipes de McDo doivent donc vous proposer à la dernière minute un hamburger et il sera donc bien chaud et il n’aura pas traîné sur les rayons. Cela est aussi valable pour les frites, il suffit de les choisir sans sel, vous aurez même une fournée spécialement pour vous. Vous avez donc toutes les astuces pour votre prochain repas à McDo.