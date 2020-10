McDonald’s : 15 choses incroyables (et parfois qui donnent envie de vomir) que vous ne connaissez pas à propos de ce géant de la restauration rapide !

Il est vrai que McDonald’s est aujourd’hui une des plus grandes enseignes, si ce n’est la plus grande enseigne, de fast-food à l’américaine. Par rapport à ses concurrents que sont Burger King ou encore KFC, McDonald’s a de quoi montrer qu’il est encore et toujours là avec de succulents hamburgers dont raffolent ses clients ! Mais pourtant, certaines choses à propos de la marque sont encore aujourd’hui assez secrètes, comme vous allez voir…

Premier distributeur de jouets au monde

Grâce à son fameux Happy Meal dont les enfants raffolent, McDonald’s est devenu aujourd’hui le premier distributeur de jouets dans le monde !

Des clients à ne plus savoir qu’en faire

A ce jour, on compte 706 clients qui se rendraient dans un fast-food McDonald’s à chaque seconde, soit 22 milliards de clients par an et dans 118 pays du monde.

Beaucoup d’huile de palme

Derrière ce fait anodin mais controversé par certains écologistes, cela contribue malheureusement à la déforestation de l’Indonésie…

Contributeur de la déforestation

Ce n’est pas seulement en Indonésie que McDonald’s contribue à la déforestation en utilisant de l’huile de palme mais dans bien d’autres endroits du monde comme par exemple dans l’île de Sumatra. En effet, entre le mois de juin 2016 et le mois d’avril 2017, la superficie des forêts est passée de 240 à seulement 88 hectares.

Le couvre-feu oblige même les meilleurs restaurateurs du pays a travailler chez McDo!!! pic.twitter.com/0xf5O9ecGN — PostBadEtchebest (@DailyEtchebest) October 20, 2020

Des espèces menacées d’extinction

A cause encore une fois de la déforestation, l’effet indirect est que cela contribue à la disparition de nombreuses espèces animales comme par exemple des éléphants, des ourangs-outants, les tigres de Sumatra mais aussi less rhinocéros.

Des conditions de travail très controversées

Les conditions de travail sont particulièrement difficiles dans certains pays à cause de l’activité de multinationales américaines comme McDonald’s qui ont des exigences et des délais très compliqués pour les populations locales.

Un chiffre d’affaires astronomique

Avec tout cet afflux de clients chez McDonald’s, on imagine que le chiffre d’affaires est bien important ! Et c’est le cas, puisqu’on compte 21 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les 37000 restaurants McDonald’s dans le monde.

Un directeur général très fier de lui

On pourrait penser parfois que les personnes qui travaillent pour McDonald’s ne sont pas fières de ce qu’elles réalisent, mais ce n’est pas le cas de Chris Kempczinski. Ce dernier n’hésite pas à communiquer sur sa fierté d’appartenir à McDonald’s en mettent en avant les chiffres impressionnant de l’enseigne, notamment sa marge de 25%.

Des clients qui affluent en Suisse !

En 2019, la Suisse permet de battre le record de clients national de McDonald’s avec 108,5 millions de clients en 2019, un chiffre impressionnant pour le pays !

La France est très importante pour McDonald’s

Même si nous sommes un pays réputé pour notre gastronomie, la France est le second marché juste derrière les Etats-Unis pour McDonald’s, avec 1490 fast-foods et 1,8 millions de repas journaliers.

Des millions de Big Mac

Tous les ans, McDonald’s écoule pas moins de 900 millions de Big Mac, ce qui en fait un hamburger les plus vendus au monde !

Le soja au coeur de la polémique

Selon Mighty Earth, une partie du soja qui nourrit les animaux issus de l’élevage français provient du Brésil, d’Argentine et du Paraguay. Malheureusement, on retrouve souvent le soja dans les produits du fast-food et cela contribue également à la déforestation massive.

Des malentendus avec GreenPiece

Comme on pouvait s’y attendre, cette organisation n’a porte clairement pas McDonald’s dans son cœur et on a vu de nombreuses fois l’association les porter en accusation.

Une politique zéro déforestation

Selon les enseignes de fast-food comme McDonald’s, des politiques anti-déforestation luttent contre ce fléau et s’engagent à ne pas détruire la nature.

Des origines de produits intraçables

Si pour certains produits McDonald’s fait preuve de transparence (notamment les mini-carottes que l’on retrouve dans les Happy Meal), bon nombre des produits de fast-food proviennent de tant de fournisseurs différents qu’il est compliqué de tracer la provenance des hamburgers.