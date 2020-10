Lorsque le burger américain rencontre le savoir-faire des cuisiniers français, cela donne un succulent concours !

Qui n’aime pas un bon petit burger de temps à autre? En fait le burger nous est venu tout droit des USA. Bien entendu en Europe on connaît très bien le petit steak haché accompagné de frites ou autres pâtes et que les enfants adorent. Mais au pays de l’Oncle Sam, qui est d’ailleurs plutôt devenu le pays de Ronald McDonald, on a plutôt tendance à faire des concours pour manger les hamburgers. Or, en France on fait un concours de celui qui va faire le meilleur burger. Et la profession prend tout cela au sérieux. En effet le concours est organisé par un distributeur de viande. Et cette année c’est un finistérien qui est monté sur la deuxième marche du podium avec un hamburger bien original. Et qui s’il est aussi beau que bon est certainement un excellent burger.

Un hamburger mélange entre terre et mer

En fait assez curieusement, c’est un artisan boulanger qui a terminé à la seconde place du podium grâce à son burger qu’il a appelé le tourbillon du terroir. Le boulanger a décidé de faire un petit pain à sa manière. Au lieu d’être totalement rond, son hamburger a une forme de spirale. Il est coloré à l’encre de seiche. Ceci donne un aspect bicolore très réussi au petit pain qui contient la viande et les autres ingrédients. Et il est vrai que le produit est tout à fait original. On peut pour le moment, au vue de la photo dire qu’il est recouvert de grains de sésame notamment, qui contient un fromage fondu qui a l’air très appétissant et qui nappe un steak haché. Quelques morceaux de roquette dépassent. Nous n’en savons pas plus pour le moment sur la recette créée par l’homme.

Ce n’est pas la première édition du concours

Bien entendu ce n’est pas la première édition de ce concours puisque la Coupe de France du burger a déjà eu lieu à plusieurs reprises. En 2019 le vainqueur avait lui aussi présenté un burger particulièrement original. En effet le vainqueur de 2019 avait créé un pain burger au vin rouge avec des éclats de châtaigne qu’il avait accompagné d’un steak haché de bœuf, d’une tranche de fromage, de fines tranches de poitrine de porc braisées, d’oignons frits et d’une sauce qu’il a créé lui-même à base de mayonnaise fait avec de l’huile fumée au foin ainsi que du jus de braisage. Il avait rajouté des pousses d’épinards en vinaigrette et des pickles de pomme Granny Smith. Autant dire que ces burgers sont très très loin de ce qu’on peut trouver dans les établissements de restauration rapide. L’année d’avant, le gagnant avait remporté l’épreuve avec un burger faite à base de noisettes torréfiées, de sauce mayonnaise à la moutarde, de champignons avec de l’ail du vinaigre de Xérès, de la mâche et des oignons. D’ailleurs on retrouve toutes ses recettes sur le site de l’organisateur.

Des recettes en ligne, sur le site du concours

Le concours 2020 n’est pas encore en ligne, il est néanmoins fort à parier que cela ne devrait pas tarder. Sinon pour les autres années, on peut également voir les recettes des finalistes régionaux. Si on prend le concours de 2019 par exemple, le vainqueur d’Île-de-France a utilisé du pain au thé et aux noix. Il a incorporé notamment des morilles et de la tomme fraîche dans son burger. Visiblement le terroir français commence à créer à partir du burger américain. Et les créations vont bon train. Des ingrédients aussi divers que de la farine de charbon végétal ou encore des cacahuètes sont utilisés. Un finaliste a même fait un petit pain avec des éclats de dragées. En définitive il y en a pour tous les goûts et pour ceux qui se sentent d’attaque, les grandes lignes des recettes se trouvent sur le site du concours.