Lidl : une grande nouveauté d’ici 2025 avec des protéines végétales pour lutter contre la déforestation

Certaines enseignes sont parfois pointées du doigt, c’est aussi le cas pour des marques. Il y a donc des scandales qui peuvent voir le jour et elles sont dans l’obligation de revoir leur fonctionnement. Lidl a décidé de s’attarder sur la déforestation qui est liée à la commercialisation du soja. Grâce à un article dédié, elle partage donc ses envies pour les prochaines années avec la proposition des protéines végétales responsables.

Ca fait plaisir tous ces nouveaux produits végétariens dans les rayons (même à Lidl ils font maintenant de la sauce tomate bio au soja) pic.twitter.com/e6637Un4oZ — jonath666 (@jonath666) August 2, 2017

Un plan d’action très ambitieux

Lidl pourra donc s’approvisionner d’une autre façon tout en comblant les attentes des consommateurs bien sûr. Il s’agit d’une enseigne largement renommée qui a su prendre en compte les envies et les besoins des clients. Ces derniers se retrouvent alors au centre de toutes les réalisations et ils seront heureux d’apprendre que ce plan est ambitieux, mais sans doute nécessaire.

Les protéines végétales responsables seront donc au rendez-vous d’ici 2025 dans les commerces de l’enseigne .

. Lidl annonce travailler aux côtés de certaines filières pour réussir ce plan comme l’ONG Earthworm Foundation.

Ce sont alors trois piliers qui ont été mis en place pour que cette stratégie puisse se concrétiser rapidement.

Lidl s’engage a réduire l’utilisation du soja importé hors Europe tout en proposant des sources de protéines végétales alternatives.

Lidl pour les vegans c'est vraiment pas dingue en dehors des produits de base… Enfin ils commencent juste à avoir du soja — meuf énervée Ⓥ (@ana_diplose) April 1, 2019

L’enseigne s’engage aussi à faire preuve de la plus grande transparence. Cette mesure ne passe donc pas inaperçue auprès des professionnels, et des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à lutter contre la déforestation en délaissant quelques produits par exemple.

Lidl avait lancé un projet dédié au soja il y a quelques années

Si vous suivez les projets de la firme, vous avez notamment pu constater qu’elle avait lancé l’initiative soja en 2017, elle s’inscrit donc dans cette lutte depuis longtemps. Ce projet a permis de générer près de 508 000 tonnes de soja durable et sans aucune déforestation au Brésil. Cette dernière est problématique puisqu’elle supprime la faune et la flore dans des zones déjà largement touchées. De plus, certaines espèces animales peuvent être menacées à cause de ce phénomène qui semble prendre de l’ampleur. Elles perdent alors leur habitat naturel et elles dépérissent dans un environnement dépourvu de nourriture.

Lidl réalise qu’il s’agit d’une situation urgente qui mérite donc un plan d’action efficace et rapidement mis en place. Il faut savoir que, ces 10 dernières années, l’enseigne a entrepris de nombreux changements que ce soit par rapport aux produits vendus, mais également à la qualité et au design des commerces.