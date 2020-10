Lidl : sort un nouveau appareil électroménager et tout le monde va se l’arracher !

Chaque saison, Lidl nous étonne avec ses collections d’appareils et autres articles ultra utiles, que ce soit pour la cuisine, le bricolage, ou pour les loisirs. Il est vrai que l’enseigne a su mettre un grand coup de pied dans ce marché concurrentiel, en se démarquant de deux façons.

Tout d’abord, les produits sont toujours fabriqués et vendus en petite quantité. Mais aussi, les prix sont parmi les plus bas, ce qui pousse les acheteurs à sauter le pas.

Si vous souhaitez agrémenter encore un peu plus votre cuisine, et vous faciliter la vie en matière de cuisine, vous allez pouvoir sauter sur cette occasion : Lidl a en effet mis en vente le 30 juillet un gril 3 en 1 ultra pratique, compact, et permettant de gérer un grand nombre de types de cuissons différents. À vous les fourneaux !

Un produit indispensable, à un prix hallucinant

Ce gril propose une puissance très intéressante, avec pas moins de 2000W, ce qui est suffisant pour gérer la cuisson de très nombreux aliments différents. Et il permet un grand nombre d’utilisations différentes, ce qui en fera un produit indispensable à vos envies culinaires, quelles qu’elles soient.

Ce gril pliable vous offre notamment l’opportunité de faire chauffer vos sandwiches et paninis en deux temps trois mouvements, c’es aussi un gril de table ultra pratique à utiliser, et bien évidemment, il vous servira pour préparer vos viandes, ou vos poissons. Vous êtes végétarien ? Vous adorerez également y faire griller vos légumes du soleil : quoi de plus délicieux qu’une aubergine ou une bonne courgette grillée ? Ce type d’appareil est idéal car il permet d’éviter un ajout trop important de matière grasse, rendant ainsi les aliments plus digestes, mais aussi moins préjudiciables pour la santé.

Un prix qui donne encore des sueurs froides aux concurrents

Ce type de gril n’est généralement pas donné : c’est typiquement le genre de produit que l’on retrouve au téléachat, pour une centaine d’euros. Et comme à l’accoutumée, Lidl a réussi à casser les prix pour vous proposer ce gril magique à seulement 39€ !

À ce prix-là, difficile de résister, surtout que c’est un appareil très agréable à utiliser l’été, lorsque l’on ne dispose pas d’un barbecue. À l’heure où il n’est pas possible d’avoir un grill à charbon sur son balcon ou sa terrasse à cause des fumées dégagées, cet ustensile électrique ne manquera pas de vous combler.

Lidl ose, et ça fonctionne

Ces dernières semaines, la marque Lidl a fait beaucoup parler d’elle, notamment grâce à la sortie des baskets à l’effigie de la marque, qui ont fait un véritable carton. Celles-ci ont en effet été vendues 12,99€ et la clientèle s’est littéralement arraché les paires mises à disposition en Belgique et au Pays-Bas. Quelques jours après leur sortie seulement, certains les vendent déjà sur eBay à près de 1300€, soit plus de 100 fois le prix de base.

Ce pari était osé, mais le succès est au rendez-vous et cet objet est en passe de devenir culte !

D’autres appareils font sensation à chaque retour dans les boutiques, comme le robot cuiseur, ou la machine à coudre Lidl, qui ont été salués pour leur qualité dans de nombreux tests d’associations de consommateurs. Bravo !