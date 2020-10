Lidl récompense ces clients les plus fidèle ! Des tickets d’or cachés dans certains produits, voici comment les trouver !

View this post on Instagram

Der Oktober startet glänzend! ✨ Im Fondue Chinoise unserer Eigenmarke «Deluxe» verstecken wir vom 05.10.2020 bis zum 31.12.2020 200 Goldene Tickets. Wer in diesem Zeitraum ein Fondue Chinoise kauft und ein Goldenes Ticket entdeckt, kann sich über den Gewinn eines Lidl Einkaufsgutschein im Wert von CHF 100.- freuen. 👉 Link in Bio … ​Le mois d'octobre commence brillamment ! ✨ Du 05.10.2020 au 31.12.2020, 200 Golden Ticket seront cachés dans la fondue chinoise de notre marque « Deluxe ». Toute personne qui achète une fondue chinoise pendant cette période et découvre un Golden Ticket gagnera un bon d'achat Lidl d'une valeur de 100 CHF. 👉 Link in Bio … Il mese di ottobre inizia alla grande! ✨ Nella fondue Chinoise della nostra marca propria “Deluxe” dal 05.10.2020 al 31.12.2020 nasconderemo 200 Biglietti d'Oro. Coloro che in questo periodo acquistano una fondue Chinoise e trovano un Biglietto d'oro potranno festeggiare la vincita di un buono spesa Lidl del valore di CHF 100.-. 👉 Link in Bio … #LidlCH #Fondue #Chinoise #fonduechinoise #Fleischfondue #Deluxe #Gutschein