Lidl rappelle une nouvelle fois un produit, il y aurait du verre dans certaines bières

Il y a quelques semaines, le groupe optait pour un rappel de produit, notamment l’aspirateur à main, après une enquête. En effet, cet appareil idéal pour votre ménage aurait un défaut de fabrication. Aujourd’hui, nous apprenons que la bière se retrouve au coeur de quelques inquiétudes, car, comme le précise SudInfo, il y aurait du verre dans les bières. Cela ne concernerait pas tous les lots, mais, à titre de prévention, il est préférable de rapporter les produits.

Quelle bière est ciblée par ce rappel de produit ?

Il y a quelques jours, une autre enseigne procédait à un rappel à savoir Auchan puisque des oeufs contaminés par une bactérie étaient au coeur des inquiétudes. Lidl en Belgique demande donc aux clients d’être très vigilants avec cette bière de la marque El Tequito. En effet, les informations montrent que le verre pourrait se détacher du goulot lorsque vous ouvrez la bouteille, cela pourrait être dangereux pour votre santé.

L’alerte a été donnée ce mardi par la chaîne de supermarché et un communiqué a été dévoilé dans la foulée .

. La bière est vendue par lot de quatre exemplaires de 33 cl à chaque fois et c’est la brasserie française Licorne qui est au coeur de la production.

La bière ciblée a été vendue en Belgique par l’enseigne Lidl depuis le 20 juillet et jusqu’à ce lundi.

En ce qui concerne les dates de consommation, elles sont différentes en fonction des lots. Vous avez le 16 octobre 2021, le 22 octobre de la même année et le 18 novembre 2021. Si vous avez des doutes ou des questions, le service consommateur de l’enseigne est au rendez-vous, il suffit de joindre le numéro de téléphone disponible sur le site Internet.

Lidl, une enseigne qui connaît un franc succès

Si vous avez pu faire vos courses il y a quelques années lorsque l’enseigne a débarqué en France, vous avez pu constater aujourd’hui un vrai changement. Que ce soit au niveau du design des commerces, la mise en place dans les rayons ou encore le choix des produits, un véritable effort a été entrepris. De plus, le groupe procède à des modifications pour embellir ces établissements qui ressemblent de plus en plus à des supermarchés classiques. Finalement, nous sommes loin de l’image low cost que Lidl pouvait avoir autrefois.

Désormais, Lidl propose de nombreux produits alimentaires, mais également des appareils électroménagers qui connaissent un franc succès au fil des semaines. De plus, les prix sont clairement abordables.