Lidl propose des poêles Tefal à un prix imbattable, il n’y en aura pas pour tout le monde

Alors que certains français ont pu récemment partir en vacances et éviter de se rendre dans des magasins comme Lidl, ils risquent de le regretter assez fortement, car on a pu voir dans le tout dernier catalogue de Lidl que la marque allait pouvoir proposer récemment un très gros partenariat avec une marque mythique que de plus en plus de français ont pu décider de plébisciter récemment. En effet, si vous vous intéressez aujourd’hui de près ou de loin au monde de la cuisine, alors vous devez forcément avoir d’ores et déjà entendu parler de la marque Tefal qui a pu faire ses preuves par le passé.

Mais si aujourd’hui on peut voir que Tefal ne fait plus du tout parler de ses produits, cela était sans compter sur l’enseigne allemande Lidl qui a pu décider récemment de remettre cette marque mythique à l’honneur dans son tout dernier catalogue. On sait en effet que ses poêles ne sont pas toujours très accessibles, elles sont d’une qualité qui est vraiment très exceptionnelle, mais parfois les prix ne sont pas du tout abordables pour certains français qui voudraient s’en procurer sans avoir besoin de dépenser des dizaines d’euros.

Depuis la crise sanitaire directement liée au coronavirus, certaines familles ont malheureusement tout perdu et il se trouve qu’elles ne peuvent pas toujours s’équiper comme il se doit avec des produits simples comme des poêles en aluminium. Mais cela était sans compter sur l’aide de Lidl…

Un partenariat exclusif avec Tefal et Lidl qui fait beaucoup de bruit…

Si on a pu croire que Lidl allait arrêter de réaliser des opérations complètement dingues pendant la saison estivale, c’était mal connaître la marque allemande qui ne cesse de frapper très fort chaque jour. Pour preuve, on a même pu voir que récemment la marque a pu réaliser un très gros partenariat avec la grande marque Adidas : certains vont enfin pouvoir s’équiper avec des t-shirts ou encore des survêtements de cette marque qui est très suivie dans le monde du streetwear et du sport.

Mais en ce qui concerne le monde de la cuisine, personne n’aurait pu être en mesure de penser que Lidl allait s’associer à Tefal pour pouvoir proposer des poêles en aluminium et à des prix qui sont vraiment imbattables. Disponibles à partir du lundi 9 août, vous allez pouvoir constater que ces poêles sont disponibles avec plusieurs tailles et différents prix, mais toujours avec une qualité assez exceptionnelle et avec une fabrication française qui va pouvoir permettre de soutenir l’économie du pays en ces moments difficiles…

Combien coûtent les poêles Tefal chez Lidl ?

Si vous avez pu enfin vous décider et acheter ces poêles en aluminium de la marque Tefal dans les magasins Lidl, alors vous devriez savoir que deux prix sont disponibles avant de devoir vous précipiter trop rapidement dans les magasins.

Avec une poêle de 24 cm, vous allez devoir débourser 14,89 euros ce qui est assez ridicule, et enfin pour une poêle qui est un peu plus grande de 28 cm, il vous faudra alors débourser la simple somme de 17,99 qui est un peu plus conséquente, mais qui est assez raisonnable compte tenu de la qualité exceptionnelle de cette poêle en aluminium…