Lidl : ils sortent une friteuse à 25 euros ! Découvrez notre bon plan pour la trouver si elle n’est plus en magasin !

Vous le savez sans doute, Lidl propose des catalogues une fois par semaine et les produits arrivent dans les rayons le lundi et le jeudi sauf s’il s’agit de jours fériés. Dans tous les cas, tous les thèmes sont envisagés comme le bricolage, les appareils électroménagers, les vêtements… En fonction de la saison, l’enseigne propose des produits adaptés et la marque Silvercrest ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des années.

Dernier bon plan (Lidl friteuse en acier inoxydable Silvercrest le 22.07.2019) sur https://t.co/c0ZL8r6CI7 – https://t.co/CQ9Wr6WQ9I pic.twitter.com/V5SfOqGT0J — Catalogue007 (@catalogue007) July 10, 2019

21.99 euros pour une friteuse chez Lidl

Bien sûr, les produits phares sont souvent pris d’assaut par les consommateurs. Vous avez pu constater un tel engouement pour les écouteurs ou encore les appareils pour masser le dos, les pieds, voire le fameux robot de cuisine. Lidl revient sur le devant de la scène avec une friteuse dotée d’une cuve de 1.2 litre, une puissance de 850 watts et le thermostat a l’avantage d’être facile à régler de 90 à 190 degrés. Toutefois, si vous ne trouvez plus cette friteuse dans les rayons des différents établissements proposés à proximité de chez vous, voici une astuce sympathique !

Pour le Lidl France, vous pouvez seulement consulter le catalogue et les différents produits .

. Pour le site proposé en Belgique, vous disposez d’une boutique en ligne, cela permet d’acheter certains produits en rupture de stock.

La mini friteuse qui ne demande pas une place conséquente est facturée 21.99 euros.

Il faut ensuite compter trois jours environ pour que la friteuse soit livrée au plus vite chez vous. C’est simple, pratique et surtout très agréable si vous avez l’intention de préparer bientôt des frites.

J'ai des amis qui commentent les pub sur FB avec le secret espoir de gagner une friteuse pourrave de chez Lidl.. pic.twitter.com/IVM09z8k8i — MataHaïku (@katiaely) December 9, 2016

Friteuse avec ou sans huile ?

Il faut généralement tester les deux appareils pour se rendre compte que le goût n’est pas le même. Avec la friteuse dépourvue d’huile, vous avez sans doute une texture assez molle, le côté croustillant est clairement mis de côté. Vous aurez par exemple de vulgaires frites au four et si vous n’appréciez pas ce goût, passez votre chemin. La mini friteuse de Lidl est par contre très intéressante, car elle vous propose une petite quantité d’huile. Vous préparez ainsi une ou deux portions et vous n’aurez pas des frites qui baignent dans près de 2.5 litres d’huile comme c’est souvent le cas.

Si vous ne trouvez plus la friteuse avec huile dans le commerce Lidl, cette boutique en ligne peut vous combler. Vous aurez une présentation détaillée, des informations concernant la garantie, et même une description. Vous apprendrez ainsi que la cuve à un revêtement anti-adhérent, cela permet d’avoir une texture agréable et un côté croustillant.

Elle vous permettra de réaliser vos fritures de manière parfaite, que vous vouliez cuisiner des frites ou même des beignets ou des tempuras ! Ne limitez pas votre imagination grâce à ce produit efficace et pas cher !