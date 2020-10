Les oeufs durs ne pourront plus se casser pendant la cuisson avec cette méthode incroyable

Il est souvent difficile de réaliser des oeufs durs sans casser la coquille. Cela arrive très souvent, mais il existe tout de même une astuce que vous ne pourrez pas mettre de côté. Vous pourrez enfin profiter de votre repas sans en avoir partout. De plus, la coquille a tendance à se briser très rapidement quelques secondes après avoir plongé l’oeuf. Ce dernier doit toutefois être présentable si vous préparez un repas pour votre famille ou des invités.

Quelle est l’astuce incroyable pour les oeufs durs ?

Vous devez préparer une casserole d’eau que vous ferez bouillir, cela permet à l’oeuf de cuire assez rapidement. Toutefois, vous avez tendance à laisser ce liquide sans rien ajouter alors qu’il faut incorporer une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ce dernier ne donnera pas un goût à vos oeufs et c’est un véritable miracle puisque les oeufs seront durs et non cassés. Cela vous évitera d’avoir du blanc qui se propage dans toute la casserole.

Il faut également respecter quelques consignes importantes pour la préparation de votre oeuf dur .

. En fonction de la casserole, vous pourrez bien sûr plonger plusieurs oeufs, cela vous évite de jongler avec les contenants.

Il est préférable de sortir vos oeufs quelques minutes avant la cuisson pour éviter un éventuel choc thermique.

Pensez à ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc, une cuillère à soupe devrait être suffisante.

Vous plongez immédiatement l’oeuf pour qu’il cuise pendant près de 9 minutes. N’hésitez pas à utiliser un chronomètre pour avoir une belle cuisson.

N’oubliez pas de remuer un peu l’eau

Nous avons tendance à plonger les oeufs dans l’eau et vous pouvez les abandonner jusqu’à la fin de la cuisson. En réalité, vous devez remuer l’eau assez régulièrement et surtout retourner les oeufs plusieurs fois au cours de la cuisson. En effet, comme ils sont frais, ils flottent et avec l’eau bouillante, une seule partie, celle qui se retrouve sous l’eau sera en mesure de cuire. Si vous souhaitez une cuisson vraiment très homogène, vous devez les retourner à l’aide d’une spatule. Si vous ne souhaitez pas utiliser une casserole avec de l’eau bouillante, vous aurez toujours l’astuce du micro-ondes.

La cuisson est souvent beaucoup plus rapide, mais il faut être vigilant avec la puissance, cela vous évite d’avoir des oeufs qui ressemblent à des pierres et ils seront clairement immangeables dans ces conditions. Vous aurez également une coquille plus dure avec le vinaigre blanc, il faut alors plonger les oeufs dans une eau très froide pour enlever facilement l’enveloppe.