L’eau alcoolisée : Fini la vodka, tequila… La nouvelle boisson à la mode débarque en France !

Connaissez-vous l’eau alcoolisée? C’est une boisson assez récente qui bien entendu a été créée aux USA. Elle vient d’arriver en France. Encore peu connue en France, elle se trouve sur le marché américain où deux ou trois marques se partagent le pactole. En fait il s’agit ni plus ni moins, que de l’eau à laquelle on a rajouté des arômes et de l’alcool. En fait ce marché surfe sur la tendance healthy qu’on trouve actuellement un peu partout. Chacun y va de sa bonne action pour sa santé. Les distributeurs de boissons s’y sont aussi mis. En effet, les sodas sont de plus en plus mis à l’index pour leur haute teneur en sucre et en calories.

Le souhait de garder une boisson alcoolisée

Le public souhaite garder un alcool léger mais peu calorique. Certaines marques vont même jusqu’à jouer sur le fait que ce produit soit excellent pour la santé. En fait, aux États-Unis vous pouvez aujourd’hui vous saouler à l’eau et bientôt en France aussi. En fait ce qu’on appelle eau alcoolisée n’est ni plus ni moins qu’un cocktail avec une base d’alcool auquel on mélange de l’eau gazeuse et des arômes de fruits ou des jus de fruits. Le souci c’est que ces produits titrent à 5 % d’alcool. Ce n’est donc pas négligeable. Certains produits plus corsés peuvent d’avoir un taux d’alcool de 14 % mais ils sont relativement rares. Le souci c’est qu’on a simplement l’impression de boire de l’eau aromatisée. En fait ce marché a explosé aux Etats-Unis. Si la boisson existe depuis 2013, c’est l’année dernière que sa consommation s’est envolée.

Une nouvelle mode

En effet selon les analyses de UBS, les ventes ont augmenté de 200 % en une seule année. On pense que le marché pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine. Ce serait encore une croissance de 66 % par an. Pour avoir une idée du volume, cela voudrait dire que aujourd’hui on vend 14 millions de packs. Or, en 2021 72 millions de packs seront vendus.

Les premiers qui ont suivi cette nouvelle mode ont été l’Angleterre et l’Australie. Mais la Suède elle aussi s’y est mise. Et les grandes marques de bières sont en train de réfléchir à leurs propres produits. Corona s’est d’ailleurs déjà lancée sur ce créneau. Il faut savoir que les eaux alcoolisées sont les concurrents directs de la bière.



Les dangers de cette nouvelle boisson

Le problème de cette boisson est qu’elle n’est pas très forte et qu’elle s’appelle eau alcoolisée. Il est vrai que ce produit contient bien plus d’eau que d’alcool. Et c’est de là que viennent tous les dangers. En effet ce produit banalise la consommation d’alcool. Les canettes sont vendues à des prix très abordables. Elles sont prêtes à consommer. Les marques jouent sur le côté healthy de cette fameuse boisson. Or, c’est avant tout fait à base d’alcool. Elle va ainsi habituer les jeunes à consommer. D’ailleurs ceux qui ne consomment pas d’alcool risquent d’être poussés à en consommer. Jusqu’à présent ce produit était relativement difficile à se procurer en France.



Les eaux alcoolisées arrivent en France

Les eaux alcoolisées sont en train de tenter de faire une percée en France. On ignore ce que va donner ce marché au pays des champagnes et des grands crus. Mais est-ce que le public français va se laisser séduire par une eau alcoolisée, on n’en sait rien. Il est vrai que le marché français n’est pas comme les autres. Mais il est vrai aussi qu’une eau gazeuse fruitée avec un peu d’alcool risque de plaire à une population relativement jeune alors que c’est justement à celle-là qu’il faudrait apprendre à ne pas trop consommer l’alcool. En effet selon ceux qui ont eu l’occasion d’en goûter, l’alcool serait quasiment indétectable au goût. C’est une affaire à suivre. Comme tout ce qui concerne l’alcool, c’est à consommer avec modération.