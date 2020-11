Le café pendant le confinement, le nombre de tasses qu’il faut respecter pour éviter l’anxiété

Les boissons chaudes et les aliments sucrés sont les principaux responsables de la prise du poids pendant le confinement. Ce n’est toutefois pas le seul problème qu’il faut prendre en compte, car vous devez aussi réduire le café. La consommation peut rapidement déraper pour atteindre les sommets et ce sont vos nerfs qui en feront les frais. Vous êtes invité à respecter le plus possible les conseils d’une professeure.

Alors, combien de tasses de café ?

À l’université américaine de psychologie, une professeure, Laura Juliano a pu se pencher sur le sujet et elle a répondu à quelques questions pour le compte de l’Huffington Post. Si vous avez tendance à être angoissé, le café peut être responsable puisqu’il est susceptible d’affecter votre santé mentale.

Le café est souvent pris puisqu’il a des propriétés excitantes, mais elles peuvent aussi optimiser les troubles anxieux .

. Les récepteurs qui sont à l’origine de l’adénosine sont clairement bloqués à cause de la caféine.

Vous avez donc un petit coup de fouet, mais la contrepartie est sévère avec notamment cette augmentation de l’anxiété.

Si vous avez tendance à boire un café au petit-déjeuner, un autre après le déjeuner, un autre au cours du goûter et un quatrième en fin de journée, est-ce trop ?

Il ne faudrait pas dépasser 4 tasses par jour

Alors bien sûr, il y a du différence entre les tasses, certaines permettent de servir un expresso et d’autres des boissons chaudes. De ce fait, 4 tasses ne veulent finalement pas dire grand-chose, il est préférable de se focaliser sur une autre unité de mesure. Selon cette professeure, il ne faudrait pas dépasser 400 mg par jour de café. Il faut également les dispatcher au cours de la journée sans, toutefois, en programmer quelques-uns le soir puisque vous ne pourrez pas trouver les bras de Morphée. Certains conseillent de ne pas consommer de telles boissons excitantes après 17 heures, cela laisse le temps à votre corps d’évacuer la caféine avant de vous coucher.

Il ne faut pas oublier que le café peut aussi être une addiction comme d’autres substances et il est préférable d’être très précis avec les doses. Si vous avez tendance à boire régulièrement de nombreux cafés tous les jours, il est préférable de vous lancer dans une sorte de sevrage pour la caféine en supprimant régulièrement une tasse afin d’atteindre le nombre conseillé par cette étude. Vous pourriez rapidement constater des effets positifs sur votre santé.