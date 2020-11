Latte au caramel : la recette incontournable que vous allez adopter rapidement

Lorsque les températures chutent et que le ciel est particulièrement gris, il est clairement difficile de ne pas succomber à certaines gourmandises. Il faut bien sûr résister le plus possible puisque la ligne sera forcément entachée. Il est toutefois conseillé de s’offrir quelques plaisirs puisque cela est bénéfique pour le moral. Grâce au site Demotivateur, nous avons découvert cette recette du latte au caramel qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous pourrez l’adopter au plus vite.

Le latte, la boisson incontournable de l’hiver

Vous avez des recettes qui sont indispensables surtout au cours de l’hiver puisqu’il fait froid et vous cherchez à vous réchauffer au plus vite. Il y a bien sûr des appareils qui sont dédiés à ces boissons, vous insérez une dosette et vous obtenez la boisson tant espérée. Il y a par contre des inconvénients avec ce mode opératoire puisque les mixtures sont souvent très sucrées. L’impact sur votre ligne sera alors conséquent surtout pour un usage régulier.

Tu peux me dire comment tu fais ton iced latte au caramel et celui à la cannelle ?? — Lil’✨ (@cestmoilils) September 20, 2020

Pour cette recette, vous avez besoin d’une cuillère à soupe du caramel de votre choix que vous appréciez le plus .

. Vous l’ajoutez dans le fond de votre mug et vous ajoutez le café préparé avec votre machine favorite en optant pour la force que vous aimez.

Vous incorporez également une petite cuillère de cannelle et la même quantité pour le clou de girofle en poudre.

Mélangez parfaitement votre boisson pour que toutes les saveurs puissent se mélanger.

Si vous n’avez pas un petit fouet, optez pour un shaker, cela permettra à la poudre de se diluer beaucoup plus aisément.

Encore deux étapes pour déguster votre latte

Bien sûr, la boisson doit être chaude, il faut l’installer quelques secondes dans votre micro-ondes pour que la température de votre choix soit atteinte. Vous pouvez aussi ajouter de la mousse de lait selon vos besoins. Il faut normalement un batteur ou un appareil adapté, voire votre shaker si vous secouez ce contenant avec rigueur et rapidité. Placez le tout au micro-ondes pendant quelques secondes avec la puissance la plus élevée. Vous pouvez déguster votre boisson en état ou ajouter un soupçon de gourmandise.

Humm ! Latte au Caramel avec un cœur tout mignon ^^ pic.twitter.com/QrcJgMCh9J — IG & Snap: Pri_Gng (@PriscillaKlein) November 7, 2013

Vous êtes en mesure d’ajouter de la chantilly maison si vous avez le temps ou celle proposée en bombe. N’hésitez pas à réaliser une petite torsade et certains ajoutent même un soupçon de caramel liquide avec des amandes grillées par exemple. Le côté gourmand est clairement au rendez-vous, mais, pour compenser cet écart, optez pour un repas assez léger que ce soit au déjeuner ou au dîner.