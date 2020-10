La viande de poulet est recommandée par une nutritionniste, elle renforce votre système immunitaire

Lorsque vous cherchez à changer votre alimentation, vous vous focalisez sur les fruits et les légumes. Toutefois, une viande semble être très intéressante pour votre système immunitaire et c’est la nutritionniste Svetlana Fousse qui a partagé son avis et vous pourrez ainsi le déguster de multiples façons. Cette professionnelle propose un compte Instagram via lequel elle partage toutes ses astuces pour que votre santé soit robuste.

Apporter des protéines à votre corps

La viande de poulet est donc idéale puisqu’elle vous apporte des acides aminés et des protéines. Ces dernières sont souvent citées par les sportifs, mais elles sont nécessaires à toutes les personnes puisqu’elles intègrent le processus dédié à votre système immunitaire. Si vous souhaitez le renforcer, vous devez donc jongler avec les acides aminés et les protéines. Comme la viande de poulet apporte les deux, elle est très intéressante pour votre organisme.

Si vous cherchez un aliment pour votre prochain repas, cette nutritionniste recommande les filets de poulet .

. Les acides aminés apportés lors de ce repas pourraient donc renforcer le système immunitaire, d’où l’intérêt de les manger tout au long de l’année.

Vous avez plusieurs méthodes pour préparer cette viande de poulet qui est aussi la meilleure amie de tous les sportifs.

Par rapport à d’autres viandes, vous savez que l’apport calorique est assez raisonnable, il ne vous fait donc pas prendre de poids et cet aliment sera parfait pour avoir une santé optimisée à l’approche de l’hiver.

Comment préparer les filets de poulet ?

Vous avez plusieurs méthodes, mais il y a une recette qui porte toujours ses fruits auprès de mes convives. Vous devez faire revenir un peu d’oignon et d’ail dans un filet d’huile d’olive. Prenez des filets de poulet assez minces, cela vous permettra d’avoir une cuisson assez croustillante. Si vous voulez apporter un côté gourmand, vous pouvez réaliser une panure avec du miel et des graines de sésame, vous ne serez clairement pas déçu par le rendu. Lorsque les oignons et l’ail commencent à brunir, vous faites revenir les filets de poulet en veillant à ce que la cuisson soit parfaite.

Vous pouvez ajouter des tomates découpées en petits morceaux pour avoir une sorte de jus sympathique et je vous conseille d’ajouter des légumes par exemple ou du riz qui pourra cuire dans cette mixture. N’oubliez pas le sel ainsi que le poivre, voire des poivrons si vous aimez et quelques herbes de Provence avec du basilic. L’association est souvent très réjouissante et vous pourrez servir votre poulet avec une sauce aux noix.