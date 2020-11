La recette très astucieuse de cette quiche pour éviter de prendre du poids

La quiche est un plat incontournable que vous pouvez déguster avec une salade verte et quelques tomates cerises. Que ce soit en été ou en hiver, il est vraiment délicieux, mais les calories sont aussi au rendez-vous. Il faut alors ruser pour continuer à profiter de ce repas sans pour autant augmenter les calories et prendre du poids. Le site Demotivateur vous propose une recette très sympathique qui devrait ravir les petits, mais également les plus grands.

Dîner 🌿

Quiche Lorraine sans pâte et mâche 🥬 pic.twitter.com/nw9nrlfkXB — Lise🍀 (@Lise_trefle) August 17, 2020

Comment préparer cette quiche healthy ?

Le plus gros avantage consiste à supprimer la pâte, cela vous enlève donc les calories. En effet, la pâte feuilletée est à base de beurre et elle est assez problématique pour votre ligne. Vous devez donc faire revenir dans une poêle un oignon entier puis ajoutez les deux carottes que vous aurez bien sûr lavées et découpées en petits morceaux. Vous pouvez aussi les râper, cela dépend de vos préférences.

Faites la même chose avec la moitié d’une aubergine puis ajoutez 4 champignons de Paris ainsi que le poivron jaune et rouge .

. Mélangez bien et incorporez désormais 100 grammes de purées de tomates.

Laissez cette préparation mijoter pendant une demi-heure, cela permettra d’avoir une mixture très onctueuse.

Lorsque ce délai sera terminé, ce seront les deux tomates qui viendront s’ajouter à la recette de cette quiche sans pâte et healthy. Comme vous misez essentiellement sur des légumes, vous n’avez pas les calories traditionnelles avec la recette classique souvent à base de crème. Les tomates doivent être découpées en petits morceaux et prolongez ensuite la cuisson pendant une dizaine de minutes.

La dernière étape pour votre quiche sans pâte

Vous devez ensuite retirer la préparation du feu et pensez à la verser dans un cul de poule par exemple ou un saladier. À côté, battez quatre oeufs entiers pour qu’ils soient bien homogènes et ajoutez-les à votre préparation. Mélangez bien pour que le résultat soit onctueux, le but premier étant d’avoir une sorte d’omelette de légumes. N’oubliez pas d’assaisonner votre recette avec du sel et du poivre et quelques aromates si vous appréciez. Il est tout à fait possible de personnaliser votre quiche sans pâte.

Dans un moule en silicone de préférence, cela vous évite l’apport en matière grasse, versez votre préparation et n’ajoutez aucune pâte feuilletée. Vous devez faire cuire votre quiche pendant 45 minutes dans un four à 200 degrés qu’il faudra préchauffer pendant 10 minutes. Lorsque votre plat est prêt, vous pouvez la servir immédiatement avec une délicieuse salade. Elle sera aussi parfaite froide toujours avec cet accompagnement. Il y a bien sûr des variantes concernant la quiche, vous pouvez incorporer les ingrédients que vous souhaitez. SI les lardons sont indispensables pour vous, pensez à les faire revenir dans une casserole pour enlever tout le gras. Vous êtes désormais prêt pour la déguster !