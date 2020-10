La recette d’un incroyable crumble avec du chocolat, des bananes et des pommes

La préparation est vraiment très simple pour ce crumble et vous aurez besoin de 20 minutes pour réussir à associer tous les ingrédients. La recette est facile et vous devrez régler le minuteur sur 45 minutes pour la cuisson. Le crumble peut être proposé dans de petits ramequins individuels, mais il y a également des plats plus conséquents pour les gourmands. Les proportions sont données pour quatre personnes, il suffit de les diviser ou de les multiplier en fonction de la situation.

La recette du crumble est délicieuse et très simple

Dans un saladier comme celui utilisé dans votre robot de cuisine, vous devez mélanger 50 grammes de beurre demi-sel mou avec 50 grammes de sucre et il est préférable d’obtenir un rendu très harmonieux afin de blanchir le beurre.

Vous incorporez rapidement les 20 grammes de poudre d’amande ainsi que les 40 grammes de farine .

. Malaxez en utilisant vos mains pour être certain que la texture sera parfaite.

Placez ensuite votre contenant au réfrigérateur pendant près d’une heure.

Pendant ce temps, découpez les deux pommes en petits morceaux et déposez-les sur une plaque dédiée au four.

Ajoutez 20 grammes de sucre afin de les saupoudrer et enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés.

Sans délaisser les deux premières préparations, épluchez les deux bananes tout en découpant de délicieuses rondelles assez fines, cela dépend de vos préférences. Lorsque les pommes sont cuites, ajoutez les bananes et versez le jus d’un citron puis patientez quelques minutes en enlevant la plaque du four.

Attention, la recette de votre crumble est presque terminée !

C’est l’étape la plus gourmande de cette recette puisque vous devez verser les fruits cuits sur la pâte à crumble que vous installez délicatement dans un petit ramequin. Vous déposez au-dessus de petits morceaux de chocolat noir, vous aurez besoin de 30 grammes environ pour quatre personnes. Vous enfournez à nouveau l’ensemble pendant 35 minutes à 180 degrés. Vérifiez bien la cuisson au fil des minutes pour être certain que votre crumble sera à la hauteur de vos espérances. Vous pourrez le servir froid ou bien chaud, cela dépend à nouveau de vos préférences.

Certains le servent avec une boule de glace pour jongler entre le froid et le chaud. D’autres optent pour une gourmandise supplémentaire comme un coulis de chocolat, voire une crème pâtissière assez onctueuse. Toutes les folies sont possibles dans le monde des pâtisseries, vous pourrez alors tester vos propres associations afin de sélectionner la meilleure.