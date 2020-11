La recette du délicieux bagel au saumon, l’incontournable pour votre prochain repas sur le pouce

Les restaurants sont fermés depuis quelques jours, les repas à la cantine sont parfois problématiques, voire anxiogènes, et même impossibles, lorsqu’elles sont fermées. Vous devez tout de même vous restaurer et la meilleure solution consiste à réaliser des recettes à la maison. Vous pourrez ensuite réchauffer votre repas et vous aurez toutes les forces nécessaires pour affronter cette journée.

Quelle est la recette de ce bagel ?

Nous avons déniché la recette sur le site Démotivateur, mais d’autres plateformes vous proposent une multitude de variantes. En effet, vous pourrez préparer ce bagel selon plusieurs formes avec tous les ingrédients que vous souhaitez. Il se trouve à mi-chemin entre le sandwich classique et le fameux burger, mais la plus grande différence réside dans le pain. Vous pourrez d’ailleurs l’acheter dans le commerce ou le préparer vous-même si vous avez le temps.

LA RECETTE DU JOUR. Bagel poulet et crème au basilic https://t.co/8gx20MwpTI pic.twitter.com/O59bCkJCLQ — Nice-Matin (@Nice_Matin) February 10, 2020

Dans un récipient, vous devez verser le jus d’un citron et un avocat .

. Il faut également ajouter le saumon, la quantité dépend de vos préférences, il faut généralement une tranche par personne.

Pour les pains bagel, c’est un par personne et il faut également le badigeonner avec du fromage à tartiner nature ou aux fines herbes.

Vous devez ensuite déposer les feuilles d’épinards, les rondelles de l’oignon rouge puis le saumon.

Si vous êtes fan des petites marinades, vous pourrez imbiber votre saumon pour qu’il dévoile toutes les saveurs. Il suffit ensuite de le plier et de le déposer sur le bagel au même titre que l’avocat. Si vous appréciez le citron, vous pourrez aussi badigeonner le pain supérieur du bagel.

Comment servir le bagel au saumon ?

Il y a bien sûr plusieurs astuces et le choix dépendra de vos possibilités. Si vous avez un micro-ondes sur votre lieu de travail, vous pourrez alors le déguster chaud, il sera bien meilleur surtout si vous l’accompagnez d’une petite sauce par exemple. A contrario, le saumon peut parfaitement se manger froid, ce sera aussi le cas pour ce petit bagel qui s’adapte à vos volontés. Vous pourrez alors remplacer l’ingrédient principal par d’autres produits comme des oeufs durs, du jambon blanc ou encore du jambon cru, voire de la viande de poulet.

Recette de pain bagel au Companion : https://t.co/gJGhzH8Q6C pic.twitter.com/oq0w2HF7jF — Pierre L (@angelopi5) October 11, 2020

Si vous aimez les portions assez bien garnies, nous vous conseillons de prévoir une salade verte avec votre bagel au saumon. Oubliez bien sûr les frites surtout si vous ne pouvez pas les cuire sur votre lieu de travail, de plus, lorsqu’elles sont réchauffées, elles ne sont pas forcément appréciées.