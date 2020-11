La raclette à emporter, elle prend une nouvelle forme, vous pourrez enfin la déguster au bureau !

Cette tendance de l’hiver ne semble pas prendre une ride puisque la raclette est l’incontournable de toutes les tables. Bien sûr, vous aurez besoin d’un appareil et d’une assiette, mais le bowl raclette fait son entrée et devrait clairement vous combler. Vous pouvez d’ailleurs préparer votre propre bol à la maison pour déguster votre recette en entreprise ou opter pour la livraison puisque les restaurants sont nombreux à la proposer.

La raclette à emporter, c’est simple et pratique

Vous devez donc faire cuire toutes les pommes de terre notamment à l’eau et pensez à les découper en plusieurs morceaux afin de les disposer plus aisément dans votre bol. Vous incorporez également la charcuterie qu’il faut installer sous la forme de rouleaux pour avoir de la place pour le reste. Vous choisissez ensuite les produits que vous souhaitez associer à votre raclette.

Oui, la raclette prend un nouveau cap https://t.co/bTa19vMWCu — Grazia France (@grazia_fr) October 28, 2020

Vous aurez besoin d’une petite « sauce » avec de l’huile d’olive et un peu de beurre, vous pouvez donc la verser dans votre bol .

. Bien sûr, le fromage doit être fondu pour qu’il soit beaucoup plus facile de le verser dans votre bol.

Si vous avez un micro-ondes assez puissant au bureau, vous pouvez déposer les morceaux sans les faire fondre.

Vous pouvez incorporer d’autres ingrédients comme des cornichons ou encore de la ciboulette.

Lorsque votre bol est prêt, il suffit de couvrir l’ensemble pour le transporter aisément au bureau. Si vous souhaitez déguster votre bol immédiatement, vous pouvez passer l’ensemble quelques secondes au micro-ondes et cela vous permettra de manger une raclette sans avoir besoin de sortir tous les couverts.

Une recette efficace pour vous réchauffer au bureau

Lorsque vous arrivez au bureau, vous faites en sorte de choisir la puissance la plus élevée pour que le fromage soit en mesure de fondre plus aisément. Après quelques minutes, vous serez en mesure de faire des envieux parmi vos collègues, car il sera tout à fait possible de manger une raclette alors que vous êtes au travail. N’oubliez pas que le plat est assez lourd surtout à digérer, ne soyez donc pas très gourmand au niveau des portions.

Pour éviter de déprimer pendant le confinement ->> “Raclette bowl”: la nouvelle tendance food qui ravit les amoureux du fromage https://t.co/wXABKEuyva — Guillaume MILLET (@GuillaumeMillet) October 31, 2020

Cette méthode est aussi pratique puisque vous pouvez manger votre raclette devant la télévision sans être contraint de vous retrouver à table avec l’appareil. Cette recette s’inspire du fameux bowl qui est incontournable pour le petit-déjeuner. Ce dernier est souvent associé à du chocolat, et des flocons d’avoine avec des fruits rouges bien sûr.