Incroyable : vous pouvez faire cuire des asperges dans un grille-pain pour un résultat délicieux et peu coûteux !

Certains ne se privent pas pour utiliser des techniques de cuisson assez étonnantes !

Peu de gens l’ont remarqué mais les asperges font partie des légumes bien trop sous-estimés par les consommateurs qui ne pensent que rarement à acheter ce légume très bon pour la santé. Vous pouvez en effet manger des asperges comme accompagnement d’un plat principal ou bien en apéritif avec des amis ! Et bien sachez qu’il existe une technique pour les faire cuire dans un grille-pain, et cela fait partie des techniques qui permettent de cuire des aliments de façon plutôt originale.

Par le passé, on avait déjà pu voir d’autres techniques assez étonnantes comme par exemple du saumon qui peut être cuit à l’eau bouillante, ou bien un gâteau au chocolat succulent qui peut se cuire dans un simple micro-ondes. Même si très généralement ces méthodes sont utilisées par manque de savoir ou pour gagner du temps, elles peuvent se révéler parfois très bonnes. Récemment, c’est le journal anglais le Daily Mail qui a réalisé tout un dossier pour mettre en avant la cuisine au grille-pain : une méthode de cuisine très originale dont vous n’avez certainement jamais entendu parler !

@JnoFrance @ZeTwittaumat je sais pas ce que donne le Mc Choconut mais ma version de confinement est très sympa… : pain au lait fait maison, chocolat au lait Jivara de chez @Valrhona et praliné amande/noisette à l'ancienne, le tout chauffé au grille-pain ! pic.twitter.com/dqTwxantC0 — Ange Gagliani (@angegagliani) April 30, 2020

Il faut dire qu’avec une moyenne d’utilisation de 35 heures par an, le grille-pain se fait plutôt discret dans la cuisine des français ! Le magazine a expliqué qu’il était en tout cas possible de cuisiner du poisson, des tacos, des pizzas, et même du bacon en utilisant votre grille-pain. Mais le plus étonnant dans tout ça reste la méthode qui permet de faire cuire des asperges…

Comment faire cuire des asperges avec votre grille-pains pour une recette originale ?

Si vous aussi vous vous êtes finalement décidé à passer le cap, alors lisez bien la suite ! Cette méthode a été approuvée par le journal anglais The Guardian qui a également réalisé un article sur le sujet.

Commencez tout d’abord par acheter des sacs réutilisables qui sont résistants à la chaleur. En effet, sans cet accessoire vos asperges risquent de passer entre les grilles de votre grille-pain et il vous sera très difficile par la suite de les reprendre.

Ensuite, découpez vos asperges en regardant bien la taille de votre grille pain pour qu’elles rentrent à l’intérieur. Veillez à ce que toutes les parties de l’asperge soient exposées à la chaleur de celui-ci.

Placez ensuite vos asperges découpées dans un ou plusieurs sacs réutilisables en fonction du volume que vous avez intégré. Pour que cela soit pleinement efficace, nous vous conseillons par ailleurs de placer les pointes de vos asperges vers le bas.

Réglez la puissance de votre grille-pain sur la température la plus chaude, et faites chauffer le grille-pain ! Si après un premier essai, l’asperge n’est pas assez cuite, vous pouvez bien évidemment renouveler l’étape.

L’asperge cuite au grille-pain : un résultat qui n’a pas séduit tout le monde !

Comme le précise le Guardian dans son article, il est très compliqué de faire cuire une asperge. En effet, on retrouve souvent les pointes du légume bien trop cuites alors que la chair du légume doit quant à elle rester bien tendre. Le journaliste anglais Tim Dowling a essayé et pour lui, le résultat n’est pas forcément à la hauteur des espérances. Il témoigne que l’asperge au grille-pain n’est pas la pire qu’il ait mangé, mais pas la meilleure non plus ! Selon lui, la base serait trop dure et sèche, ce qui ne rend clairement pas l’asperge agréable à manger dans ces conditions.