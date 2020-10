Incroyable – L’eau alcoolisée : Fini la vodka, tequila… La nouvelle boisson à la mode débarque en France !

View this post on Instagram

🍋INGREDIENTES 🍋

Polpa de 2 maracujás com sementes e 1 limão siciliano picado 1 colher de açúcar (ou à gosto) 50 ml de gin +/-30 ml Monin de limão siciliano 1/3 lata Água tônica (Antártica) 3 limões Água com gás da sua preferência. Bastante Gelo

🌀MODO DE PREPARO 🌀

Macerar o maracujá com o limão e a açúcar depois acrescentar as bebidas e o gelo.🥰