Impressionnant, cette recette de jus détox fait un gros carton sur les réseaux sociaux auprès des stars, profitez-en pour vous rebooster pendant la saison hivernale !

Si certains fans de personnalités publiques que l’on retrouve à la télévision se demandent comment ils font pour être toujours en aussi bonne forme, d’autres ont déjà la recette et savent tous les secrets des plus grandes personnalités pour être en pleine forme ! Il y a en effet une recette qui peut tout changer…

Les stars françaises font un carton sur les réseaux sociaux et apparaissent en pleine forme même en automne !

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les photos en lingerie ou en petite tenue de chroniqueuses et présentatrices télé pendant toute l’année, et certains internautes le disent en commentaires en leur laissant des messages toujours plus positifs. Il faut dire que les jeunes femmes que l’on peut voir à la télévision dans les émissions polémiques n’hésitent pas à une seconde quand il s’agit de passer un peu de temps avec leurs millions de fans. Qu’elles apparaissent en maillot de bain en plein été, bronzées sous le soleil, ou bien en automne et en hiver en pull et en manteau, certaines présentatrices et chroniqueuses font fureur sur Instagram notamment où elle sont le plus souvent très populaires.

Mais certaines femmes très connues du grand public ne souhaitent pas compter que sur leurs formes et sur les photos pour faire parler d’elles ! Certaines d’entre elles ont également des talents cachés : elle savent faire des excellents jus détox qui vont vous redonner de l’énergie pendant cette saison, et celle-ci risque de vous surprendre !

Découvrez la recette délicieuse et surprenante que les personnalités s’arrachent cette saison qui va vous rebooster leur corps !

Pour faire profiter de ses fans de sa pleine forme, de nombreuses personnalités ont donc décidé de partager à tous leur recette de leur propre jus détox pour faire du bien à leur corps. Il faut dire que les recettes détox que l’on peut voir ici et là sur internet sont très nombreuses, et bien que certaines soient douteuses ou pas toujours du meilleur goût, certains français essayent la moindre recette de jus détox pour voir quels effets cela pourrait avoir sur leur corps.

On retrouve généralement dans les jus détox de nombreux fruits et légumes remplis de vitamines et de bienfaits, idéalement en sélectionnant des aliments de saison mais certains sont également issus d’une agriculture plus exotique. Concernant le jus détox de l’automne, les fruits de saison sont plutôt respectés dans l’ensemble, même si vous devrez faire quelques exceptions et vous éloigner des fruits de saison.

Pour réaliser le jus détox préféré des personnalités, vous aurez besoin d’un blender pour mixer des fruits et des légumes, ainsi qu’un couteau de bonne qualité pour les découper. Le jus détox que vous réaliserez est rempli de fruits et légumes verts comme on peut souvent le voir dans les bonnes recettes détox.

Ingrédients du jus détox :

du citron

du gingembre

des feuilles de basilic

un chou frisé

du brocolis

une ou plusieurs pommes

une ou plusieurs poires

un concombre

Aujourd'hui je teste une cure detox que j'avais hâte de commencer de chez #cjuice Bonne journée à tous ! 💚 #jusdetox pic.twitter.com/ZlrKIarmWo — † Cendrityss (@Cendrityss) January 28, 2016

Recette du jus détox :

Commencez par découper les légumes (feuilles de chou frisé, brocolis, concombre) puis mixez les au blender

Découpez la pomme et la poire, puis mixez les également

Ajoutez les agrumes : citron, orange, gingembre pour ajouter de l’acidité

Terminez par le basilic qui va apporter du peps à vos papilles !

Pour que le goût n’en soit que meilleur, nous vous conseillons de placer votre boisson au frigo pour apporter plus de saveur ! Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente dégustation de ce jus !