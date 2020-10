Ikea lance un dessert, l’Ice Dog à moins d’un euro ! Des photos très alléchantes

Depuis quelques mois, Ikea ne cesse de faire preuve d’innovation puisque vous avez pu découvrir son intérêt pour les meubles de seconde main. Elle propose alors des produits à moindre coût afin de leur redonner une vie grâce au marché de l’occasion. Vous avez également pu découvrir un partenariat avec Asus et ROG pour la commercialisation des accessoires de gaming et des bureaux pour les adeptes de jeux vidéo. Elle revient aujourd’hui avec un dessert à un euro qui a été baptisé Ice Dog.

Ikea lance un "Ice Dog" (un hot dog avec de la glace, quoi) https://t.co/otZhFW6FvK pic.twitter.com/x4v79oESUg — Konbini food (@Konbinifood) August 28, 2020

Qu’est-ce que l’Ice Dog chez Ikea ?

En regardant les photos, vous pourrez comprendre qu’il s’agit d’un savant mélange du hot-dog dont le succès n’est plus à prouver. Il y a également de la glace, vous associez les deux et vous obtenez votre nouveau dessert à un euro seulement. C’est sans doute le prix qui est le plus incroyable puisque cette pâtisserie a tout de même une taille conséquente.

Inutile de vous précipiter dans votre restaurant Ikea, car il ne proposera pas forcément ce dessert .

. Il faut se rendre à Shanghai ou encore à Taïwan pour le déguster et Ikea propose plusieurs saveurs.

Pour moins d’un euro et 75 centimes plus exactement, vous aurez un Ice Dog à la vanille ou au chocolat.

Pour l’instant, nous ne savons pas si ce dessert pourra faire son entrée sur le sol français, mais certains sur Internet sont déjà convaincus par l’intérêt de ce dessert. Que ce soit à la fin du repas ou pendant le goûter, voire après une heure de découvertes dans ce commerce, vous aurez un plaisir à le déguster.

Les zones alimentaires d’Ikea ont la cote !

L’enseigne a installé dans un lieu stratégique un restaurant, car la visite de l’établissement conçu comme un labyrinthe demande des forces et des ravitaillements. C’est pour cette raison qu’elle vous propose un vrai restaurant situé généralement au centre du magasin, vous aurez besoin de calories pour poursuivre tous les achats, mais elle a également pensé à être présente à la fin. Lors de votre passage en caisse, vous avez une seconde zone dédiée à l’alimentaire avec des produits suédois.

Quelques gâteaux ont également été disposés dans les rayons, vous pourrez les déguster autour d’une petite glace ou d’un café qu’il est possible de boire sur place. Ikea n’est pas seulement une enseigne dédiée aux meubles en kit, elle a développé une gamme complète de produits et de services susceptible de combler tous les consommateurs. Si vous avez goûté l’Ice Dog, n’hésitez pas à nous partager votre avis !