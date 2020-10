Halloween : découvrez la recette très savoureuse et originale des cookies de Kylie Jenner, ils sont absolument succulents et très faciles à faire !

Halloween est une fête que les enfants et les adultes apprécient !

Si les enfants adorent manger des bonbons pour Halloween, c’est sûrement aussi le cas de la fille de Kylie Jenner ! Mais la fête risque de tourner court cette année à cause de la crise sanitaire du coronavirus. En effet, on imagine que bon nombre d’enfants ne vont pas pouvoir se rendre dans leur voisinage à cause des risques sanitaires liés à la pandémie. Pourtant, il y a beaucoup d’autres activités que les enfants peuvent réaliser, et notamment avec leurs parents. Bien que certains préfèrent se lancer dans des activités manuelles comme des décorations pour la maison, d’autres en profitent pour apprendre à cuisiner tout en restant sur le thème de la fête d’Halloween.

Et il faut dire qu’entre les biscuits en forme de citrouille, ou encore les gâteaux en forme de doigt ensanglanté, les idées sont nombreuses et même sans fin. Mais récemment, sur le web, c’est une recette particulièrement originale que l’on a pu voir à cette occasion…

Kylie Jenner fait sans cesse parler d’elle sur les réseaux sociaux et dans les médias !

Si Kylie Jenner fait d’habitude parler d’elle, ce n’est pas particulièrement pour sa cuisine ! Elle est en effet plutôt reconnue pour sa plastique parfaite qui rend dingue les hommes mais aussi les femmes !

Et pour preuve, on a pu la voir il y a peu de temps dans le clip WAP des chanteuses Cardi B et Megan Thee Stallion. Dans cette vidéo qui dure tout juste quelques minutes, on peut en effet voir la jeune maman de 23 ans Kylie Jenner dans une tenue complètement dingue avant de s’éclipser dans une chambre bien mystérieuse. La mère de Stormi Webster n’a en effet pas à rougir de ses formes et compte bien les revendiquer : la maternité ne lui a clairement pas fait perdre son art de séduction ! Mais cet automne, Kylie Jenner ne fait pas parler d’elle pour ses formes très généreuses mais pour un tout autre sujet…

Kylie Jenner partage une recette pour Halloween, les internautes deviennent dingues !

C’est aux côtés de sa fille Stormi que les fans de Kylie Jenner ont eu l’occasion de découvrir les gâteaux qu’elle a préparé pour Halloween. Ne s’étant jamais cachée pour dire qu’elle appréciait beaucoup cette fête, c’est donc tout naturellement que Kylie Jenner s’est décidé à partager sa recette de cookies en forme de fantômes et de chauve souris auprès de sa communauté.

Ingrédients de la recette :

300 grammes de farine

1 demi-cuillère à café de levure

1 quart de cuillère à café de sel

150 grammes de sucre

2 cuillères à café d’extrait de vanille

171 grammes de beurre doux

1 oeuf

Recette :