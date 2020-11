Guinness révolutionne le marché de la bière, il sorte un classique en version sans alcool

Nous rappelons bien sûr que la consommation d’alcool demande la plus grande vigilance et qu’il faut impérativement respecter quelques doses pour ne pas dépasser les limites. Si vous devez conduire, passez le volant à quelqu’un si vous avez bu ou évitez de boire. Guinness est une marque très connue par les amateurs de bière et elle a décidé de proposer une nouvelle version. Ce sera donc une bière brune sans alcool et elle sera inspirée de la recette traditionnelle qui connaît un succès sans précédent.

Guinness n’est pas la première enseigne à faire du sans alcool

Depuis quelques années, vous avez pu constater que les rayons étaient de plus en plus nombreux à proposer des bières sans alcool. Vous avez donc des enseignes comme Desperados ou encore Heinekein, qui sont déjà bien présentes sur le marché au même titre que les marques de grande distribution par exemple.

La Guinness a donc la même recette avec du houblon, de l’orge, de l’eau et de la levure .

. L’alcool est toutefois évincé grâce à une filtration à froid et à un procédé spécial.

L’enseigne précise que vous aurez le même goût avec l’alcool en moins.

Vous pourriez alors retrouver tous les atouts avec notamment les notes de café et de chocolat ou encore le caramel.

« Une bière Guinness sans alcool ». Mon cœur saigne en lisant ces mots.

Est-ce que c’est vraiment le monde qu’on veut laisser à nos enfants ? https://t.co/nRAG3PIX40 — Le tavernier de Kaamelott (@LeTavernierK) October 22, 2020

Il faudra bien sûr goûter la nouvelle bière de Guinness pour savoir si elle sera à la hauteur de vos attentes. Si vous n’aimez pas la version traditionnelle à cause du goût, celle sans alcool n’aura pas forcément les moyens de vous combler.

Quand sera-t-elle disponible sur le marché ?

Si vous avez l’intention d’acheter la nouvelle bière de Guinness, sachez qu’il faudra prendre votre mal en patience, mais vous pourrez toutefois la savourer lors des prochains apéros au cours de l’été puisqu’elle sera lancée au printemps 2021 dans les pubs. Si vous habitez en Grande-Bretagne, vous aurez peut-être la chance de la découvrir dans quelques rayons, car elle serait présente depuis quelques jours. Dans tous les cas, le succès sera sans doute au rendez-vous puisque les consommateurs de bières sans alcool sont finalement nombreux.

Ils peuvent s’octroyer un petit plaisir sans avoir les désagréments de l’alcool qui comporte de nombreux désavantages avec notamment l’addiction. En termes de calories, selon le Démotivateur, vous aurez seulement 70 calories, soit un peu moins de la moitié par rapport à la recette originale. Quelques photos circulent déjà sur la toile et le style est finalement le même au niveau de l’emballage.