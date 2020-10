Éplucher les courges : ce n’est plus un casse-tête grâce à ces astuces renversantes !

Vous utilisez un couteau classique avec cette courge également appelée citrouille et la blessure est forcément au rendez-vous. Toutefois, ce potimarron a la cote puisqu’il est très agréable à déguster dans un gratin ou dans une soupe. Toutefois, pour l’éplucher, il faut avoir quelques connaissances et une bonne technique pour éviter le drame.

3 astuces pour éplucher comme un chef votre courge

Qu’elle soit relativement petite ou plutôt imposante, la citrouille demande la plus grande prudence, car vous laisserez vite un doigt si vous n’êtes pas vigilant. Bien sûr, choisissez un couteau donc la taille est adaptée et il faut qu’il soit bien aiguisé, cela vous évite de forcer.

Au lieu d’éplucher votre citrouille dans son ensemble, coupez-la en plusieurs morceaux, vous enlèverez plus aisément la peau .

. Si vous avez un éplucheur avec une double lame, délaissez votre couteau, ce sera un peu plus simple et vous éviterez aussi les blessures.

L’économe est très pratique qu’il soit manuel ou un peu plus high-tech.

En fonction de la recette, vous pouvez plonger la courge dans de l’eau chaude afin de ramollir la peau.

Conseil : inutile d’éplucher les courgettes si elles sont tendres. Plus d’info sur cette courge : http://bit.ly/anHzfO — Larousse Cuisine (@laroussecuisine) July 12, 2010

Cette dernière astuce est efficace puisque vous pourrez enlever la peau beaucoup plus facilement. Par contre, la courge a tendance à se gorger d’eau très aisément, d’où l’intérêt d’être très vigilant. Il faudra bien attendre qu’elle perde toute l’eau pour la préparer dans une soupe ou encore dans un gratin. Il ne faut pas oublier que la courge peut tacher vos mains à cause de la couleur orange, la meilleure solution consiste à prendre des gants.

Déguster la courge à toutes les sauces

La courge devient votre meilleur ami au cours de l’automne, car il s’agit d’un légume savoureux qui peut aussi avoir un petit goût de noisette très réjouissant. Lorsque vous aurez passé cette première étape assez délicate qui consiste à éplucher la courge, vous pourrez opter pour une préparation et plusieurs recettes sont possibles. Vous revisitez le gratin dauphinois en remplaçant les pommes de terre par de la courge. Cette dernière sera parfaite pour les soupes, vous pouvez opter pour un potimarron.

Elle aura aussi une place de choix pour les tartes, mais elle ne doit plus être gorgée d’eau sinon le fond de tarte sera détrempé et difficile à manger. Il est important de préciser que la courge peut être dégustée froide avec du poisson, par exemple. D’autres réalisent des gâteaux et la couleur marron est toujours appréciable pour les cupcakes ou encore des clafoutis, et même des cakes et des pancakes.