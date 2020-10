Endives selon Cyril Lignac : ses solutions pour ne pas être dérangé par l’amertume

Les endives sont souvent mises de côté pendant la saison, car les consommateurs n’aiment pas ce goût insupportable. Il dénature le plat et l’amertume est désagréable. Heureusement, Cyril Lignac a toujours de bonnes astuces à partager et vous ne serez pas déçu par ses méthodes. Cela vous permettra de préparer un délicieux gratin sans aucune amertume. Ce sont les gourmands et les enfants qui vont adorer votre plat.

Enlever l’amertume de l’endive grâce à Cyril Lignac

Le chef que vous avez pu suivre tous les soirs notamment pendant le confinement et lors de la rentrée sur M6 est retourné à ses occupations professionnelles. En effet, le programme Tous en Cuisine n’est pas au rendez-vous et les consommateurs sont quelque peu déçus puisqu’il avait toujours des recettes sympathiques et des astuces intéressantes.

Pour l’endive également appelée chicon dans le nord de la France, c’est le coeur qui favorise l’amertume .

. Contrairement aux idées reçues, vous ne devez pas laisser l’endive entière dans le plat, mais il faut enlever cette partie avec un couteau.

La méthode demande de la rigueur, car il ne faut pas détacher les endives, cela sera problématique pour le gratin.

Ce soir : Velouté carotte-coco + gratin endive-tomate-chèvre. And I'm dancing with my-se-elf ! — Madame Brutiju (@MrsTumbleweeds) January 29, 2011

Avec cette étape, l’amertume devrait disparaître, mais Cyril Lignac vous conseille de cuire les endives entières dans un peu de sucre, du sel et de l’huile d’olive pour être certain que ce goût désagréable ne sera pas au rendez-vous. Dès qu’elles sont légèrement colorées, vous pourrez passer aux étapes suivantes pour préparer cet incroyable gratin.

La préparation d’un gratin avec des endives colorées

Dans la poêle, vous pouvez ajouter un bouillon de légumes, vous aurez alors un petit goût sympathique. Cyril Lignac vous propose ensuite d’envelopper avec une tranche de jambon blanc vos endives individuellement et déposez-les dans un plat allant au four. Vous pourrez ensuite utiliser une Béchamel pour la recette traditionnelle ou une sauce Mornay, le choix dépend de vos préférences et de vos envies. Bien sûr, déposez un peu de fromage râpé pour avoir une belle couleur. Vous enfournez l’ensemble à 180 degrés pendant 30 minutes environ.

La cuisson ne devra pas dépasser les 20 minutes si le jambon est fin et si les endives sont relativement petites. Pour servir votre plat, une salade verte sera amplement suffisante puisqu’il est complet. Vous savez désormais préparer des endives sans le côté désagréable de l’amertume et cela est aussi nécessaire si vous souhaitez les utiliser pour une salade par exemple. De nombreuses recettes sont possibles avec les endives notamment pour l’apéro avec un peu de thon et de la mayonnaise.