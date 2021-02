Deux minutes pour un délicieux mug cake au chocolat, vous serez comblé par cette recette gourmande !

C’est sans doute l’aliment le plus apprécié dans le monde entier. Le chocolat passionne les femmes, les enfants ainsi que les hommes grâce à toutes les formes qu’il peut prendre. Que ce soit avec des biscuits, des gâteaux ou encore des boissons chaudes, le choix est clairement important. Nous vous proposons toutefois une recette très sympathique pour un mug cake et vous aurez même une variante facile à réaliser avec vos enfants.

Une recette de mug cake en 2 minutes seulement !

Vous connaissez sans doute le mug cake qui consiste à utiliser une petite tasse comme moule, vous versez tous les ingrédients et vous mettez le tout au micro-ondes avec une puissance élevée pendant quelques secondes seulement. Avec le chocolat au coeur coulant, vous pourrez combler vos attentes et satisfaire cette petite faim. Il faut bien sûr prendre en compte plusieurs critères pour être certain que l’apport calorique n’est pas trop élevé.

Pour une petite tasse à café digne d’un expresso ou une version plus grande, le nombre d’ingrédients est relativement faible .

. Pour une tasse expresso, vous aurez besoin d’un carré de chocolat ou de deux si vous êtes un peu plus gourmand.

Une demi-cuillère à café de sucre est amplement suffisante et vous aurez besoin d’une ou deux cuillères à soupe de farine.

Versez bien sûr une cuillère à café de levure chimique et la même quantité de lait pour apporter de l’onctuosité.

Vous aurez besoin d’un oeuf entier pour cette recette de mug cake au chocolat.

Vous mélangez bien tous les ingrédients pour ne pas avoir de grumeaux et vous pouvez même ajouter quelques pépites de chocolat au-dessus pour apporter un peu de croquant. Vous placez l’ensemble au micro-ondes pendant une minute à une puissance de 800 watts par exemple et vous contrôlez la cuisson au fil des secondes.

Lors du service, il faut manger votre petit gâteau au chocolat alors qu’il est chaud et il peut aussi être accompagné par une boule de glace à la vanille qui apporte un peu de fraîcheur. Les deux gourmandises s’associent parfaitement à toutes les attentes. Ce n’est bien sûr pas la seule recette que vous pourrez trouver, d’autres sont encore plus gourmandes.

Un cup cake peut être décliné en plusieurs versions

Vous prenez la même recette avec le sucre, la farine, la levure chimique, le lait et l’oeuf entier pour une tasse à expresso par exemple. Par contre, à la place du chocolat, vous pouvez finalement ajouter tout ce que vous souhaitez comme des zestes d’orange, un jus de citron, de la confiture allégée avec des fruits rouges, des fruits entiers, du chocolat noir, au lait ou blanc… Le mug cake est vraiment très intéressants, car il se décline à toutes les envies. Vous aurez même des versions végétariennes avec des haricots noirs, de la banane, de la poudre de cacao et de la purée d’amandes. Cela permet aussi de supprimer le sucre et la farine pour avoir un mug cake beaucoup plus léger.

Ce n’est toutefois pas une raison pour en manger deux, mais les gourmands ont souvent des difficultés pour se retenir. Si vous ne souhaitez pas un coeur coulant notamment avec le chocolat, la meilleure astuce consiste à prolonger la cuisson, mais il est souvent très sympathique d’avoir cette gourmandise. Si vous n’avez pas de chocolat, sachez que la pâte à tartiner est une remplaçante idéale pour cette recette de mug cake.