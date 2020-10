Découvrez ces 6 aliments à fuir qui vous empêchent de garder une bonne mémoire !

Alors que l’alimentation est au cœur des préoccupations des français, il existe des aliments nuisibles qui vous empêchent d’avoir une excellente mémoire, et il se pourrait que certains vous surprennent… Mais quels sont les aliments à éviter pour votre cerveau ? Cela peut paraître étonnant, mais certains aliments ne sont pas très appréciés par votre cerveau, qui raffole de vitamine B notamment. Selon certaines études, un manque en vitamine B peut être la cause de lésions néfastes pour votre cerveau. Pour éviter cela, il existe heureusement une liste d’aliments à éviter que nous vous communiquons dans cet article.

Quels sont les aliments à éviter pour garder une bonne mémoire ?

Pour ne pas détruire votre mémoire, de nombreux aliments sont à éviter. La liste pourrait être, comme vous vous en doutez, très longue. Ceci étant dit, nous avons décidé de simplifier cette liste d’aliments en vous communiquant cinq grandes familles d’aliments.

Les sucres

Comme on peut s’en douter, les sucres sont les premiers ennemis de la mémoire. Et bien malheureusement, certaines personnes n’ont absolument pas conscience de cela et en consomment énormément ! En effet, selon une étude très sérieuse de l’université de Berlin en Allemagne, les personnes qui consomment énormément de sucre sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes de mémoire à cause du taux de sucre anormal qui se trouverait dans le sang.

La viande rouge

Contrairement à certaines idées reçues, la viande rouge n’est pas bonne pour la mémoire ! Cela a été cette fois-ci démontré par l’université de Boston qui a montré que les personnes qui consomment plus de viande rouge bovine que la norme ont une fonction cognitive qui est bien plus faible.

La junk-food

Ce n’est un secret pour personne : la malbouffe est mauvaise pour la santé. Mais peu de gens savent que cela est également très mauvais pour la mémoire ! L’université de Californie à réalisé de nombreuses recherches qui montrent que la nourriture proposée par les fast-foods est bien généralement remplie de graisses saturées ou bien transformées. Ces dernières seraient mauvaises pour les synapses de notre cerveau, elles agiraient directement sur les molécules du cerveau qui sont liées à la mémoire et à l’apprentissage.

Les glucides simples

De la même façon que les sucres, les glucides simples peuvent être mauvais pour garder une bonne mémoire. En effet, les sucres raffinés, la farine, ou encore le lait non écrémé peuvent se révéler être très mauvais pour les patients diabétiques de type 2. Selon certaines études, les glucides simples nuiraient également à la réussite à l’école.

Le fructose

Dernier aliment et à ne surtout pas négliger : le fructose ! Celui-ci est tout particulier car il est présent dans tous les aliments qui ont été transformés. Mais on retrouve également le fructose dans beaucoup d’aliments ou de boissons où on a rajouté du sirop de maïs. Très concrètement, cela va concerner les jus de fruits sucrés, les fruits en conserve, ou encore les sodas. Outre le fait que le fructose pourrait poser des difficultés pour avoir une bonne mémoire, cela ralentirait également le fonctionnement de votre cerveau.

En résumé, méfiez-vous des apparences !

Comme vous avez pu le voir, certains aliments comme le fructose sont à éviter pour votre mémoire, même s’ils contiennent des fruits ! Pour les plus sportifs tentés de faire des excès dans la viande, attention également à ne pas aller trop loin pour diminuer votre mémoire. Enfin, il est à noter que d’autres aliments sont également mauvais pour votre intelligence.