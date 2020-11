De la mozzarella au nutella : les italiens sont furieux et sous le choc face à cette nouvelle intention qui est très loin des traditions du pays !

Les italiens n’aiment pas plaisanter avec la gastronomie de leur pays !

C’est aujourd’hui une réalité : tout comme les français, les italiens se révèlent être très chauvins et fiers de leur pays. Il faut dire que le pays a de nombreux atouts qui permettent de le mettre en avant sur bien des points. On peut par exemple citer le tourisme avec villes comme Rome, Milan, Florence, mais également Venise avec son architecture unique, et on peut également citer le Vatican qui est absolument unique en son genre.

Mais concernant la gastronomie du pays, on retrouve également de nombreuses particularités qui font qu’aujourd’hui la cuisine italienne est unique et appréciée par beaucoup de personnes. En effet, qui n’a jamais goûté à un très bon plat de pâtes, ou bien à une succulente salade de tomates et mozzarella en été, ou enfin à une bonne pizza faite maison accompagné de jambon et de champignons ?

Les plats italiens sont nombreux et sur ce point de vue le pays a d’ores et déjà fait ses preuves. En revanche, c’est concernant les desserts italiens qu’on retrouve beaucoup moins d’enthousiasme. Si les plus connaisseurs sauront apprécier un très bon tiramisu ou bien une part de bon panettone avec un café, les autres ne connaîtront probablement pas ou très peu les desserts italiens. En effet, même les fameuses “glaces italiennes” que l’on peut déguster en été n’ont en effet absolument rien d’italien. On ne sait pas si c’est une des raisons qui a poussé une fromagerie italienne à innover et proposer un dessert pour le moins original…

Revelation of the day: Nutella & buffalo mozzarella pizza! pic.twitter.com/wVpKtBDwnI — Pizza Pilgrims (@pizzapilgrims) November 12, 2013

Cette fromagerie invente la mozzarella au nutella : oserez-vous goûter à ce mélange surprenant ?

C’est dans la région des Pouilles au sud de l’Italie, que cette petite fromagerie a eu une idée de génie pour certains, et d’horreur pour d’autres. La fromagerie Semeraro propose donc cette combinaison originale et inédite : une boule de mozzarella qui contient un coeur coulant de Nutella, cette délicieuse pâte à tartiner dont les plus jeunes raffolent.

En voyant la nouvelle sur les réseaux sociaux, certains se sont directement offusqués, refusant même de goûter le dessert qui était tout sauf traditionnel et acceptable pour eux ! Pourtant, tout le monde ne parle que de ce nouveau dessert en Italie qui fait un véritable carton. Comme l’a confié Rosita, la fille du propriétaire actuel de la fromagerie, des clients font de nombreux kilomètres pour venir goûter à cette curiosité gastronomique.

La mozzarella au nutella confirme ma théorie : le monde va mal. pic.twitter.com/ZTOGWPImzt — Serial Mother (@serialmother) February 21, 2020

Nul doute que la fromagerie Francesco Semeraro restera donc dans l’histoire du fromage italien pour cette tentative plutôt originale. Il faut dire que cela fait bel et bien partie de la particularité de cette fromagerie qui ne fait rien comme tout le monde : une association assez inédite entre des produits traditionnels et des ajouts plutôt originaux.

Il aurait mangé de la mozzarella au Nutella 😭🤣 pic.twitter.com/zQcXbh3aRk — 👨🏾‍💼Mystic_Cayman🐊 (@Mystic_Cayman) February 28, 2020

Si sur les réseaux sociaux des italiens plutôt traditionnels crient au scandale quand il s’agit d’associer de la mozzarella à un ingrédient comme du Nutella, d’autres en redemandent et ont hâte de pouvoir goûter aux futures créations culinaires de la famille Semeraro. Il faut dire qu’en débordant d’imagination, le succès fulgurant de la fromagerie pourrait bien s’étendre partout dans le pays et même dépasser les frontières de l’Italie : doit-on s’attendre à pouvoir retrouver cette recette très curieuse dans les rayons de notre supermarché ? L’avenir nous le dira…