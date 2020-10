Conservation des fruits et des légumes : 8 magnifique astuces insolites qui sont très performantes !

Le Programme National Nutrition Santé a décidé de vous proposer quelques astuces pour que la conservation de vos fruits et de vos légumes soit optimisée. Certains aliments sont un peu plus problématiques que d’autres, il faut alors être vigilant et bien prendre en compte leur spécificité. Avec notre article détaillé sur le sujet, vous aurez toutes les cartes en main.

Le transport des bananes s’effectue uniquement par voie maritime en cales ou conteneurs réfrigérés entre 13°C et 13,5°C avec 90% de taux d’humidité pour conserver les qualités du fruit. #Filière #Transport #Banane #AIB pic.twitter.com/hVhlh9BPji — BananeInfo (@BananeInfo) March 12, 2018

De l’eau ou encore du vinaigre

Certaines astuces sont assez insolites notamment pour les asperges qu’il faut finalement considérer comme des fleurs. En effet, lorsqu’elles sont fraîches, elles ont besoin d’être hydratées. Il est conseillé de les réunir, de couper légèrement le bout de la tige et de les plonger dans un pot à confiture avec un fond d’eau claire et propre. Enlevez par contre l’élastique, car il aura tendance à les marquer et elles s’abîmeront plus aisément.

10 conseils pour le citron : savoir choisir, conserver et cuisiner le citron ! – Tout savoir sur le fruit le plus acidulé, de sa conservation jusqu'au astuces anti-gaspi ! https://t.co/2ArEK5zpzm#magazineexquis #gastronomie #tourisme #restaurant pic.twitter.com/nkvVFzEzo6 — Magazine Exquis (@MagazineExquis) February 12, 2019

Ne remplissez pas votre bocal, le principe consiste à glisser uniquement la base dans de l’eau .

. Pour que les asperges soient à la fois juteuses et croquantes, ile st conseillé de placer un sac au niveau de leur tête pour qu’elles conservent l’humidité.

Les fruits rouges comme les cerises, les framboises, les myrtilles et les fraises ont besoin d’un peu de vinaigre.

Il faut donc les laver dans une solution composée d’eau et de vinaigre blanc que vous utilisez pour la maison.

Cela permet de supprimer tous les petits insectes, mais les fruits rouges sont aussi préservés des moisissures.

Ces fruits sont conservés plus aisément, n’hésitez pas à les rincer à l’eau claire puis à les sécher avant de les mettre au réfrigérateur.

Comment conserver la salade et les bananes ?

Vous avez acheté une belle laitue et il suffit de quelques heures pour qu’elle perde déjà sa superbe. La meilleure technique consiste à séparer les feuilles du coeur et de les placer dans un récipient hermétique. Vous positionnez en dessous du papier absorbant pour supprimer toute l’humidité avec une réelle aisance. Lorsque la feuille de la salade est légèrement flétrie, il faut la plonger dans de l’eau tiède puis immédiatement dans de l’eau glacée. Cette recette de grand-mère serait très efficace.

Comme pour les asperges, les bananes ne doivent pas être compressées, il faut alors éviter de les positionner dans un saladier par exemple. Il faut par contre qu’elles soient attachées les unes aux autres. Positionnez également un sac en plastique au niveau des tiges pour éviter que la surface soit marron. Évitez par contre le soleil. En ce qui concerne les pommes de terre, elles sont plus faciles à conserver si vous positionnez une pomme au centre du sac, cela évite aux germes d’apparaître.