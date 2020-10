Clémentine ou mandarine : voici comment ne plus vous tromper avec ces deux agrumes !

Vous avez deux fruits très prisés pour la fin de l’année notamment pour les vitamines qu’ils peuvent apporter. Il y a toutefois une précaution à prendre, car une mandarine n’est pas une clémentine et l’inverse est aussi valable. Si vous souhaitez les différencier très rapidement, nous vous proposons quelques conseils pour enfin les départager.

Terriblement envie de mandarine — ratgirl (@shydrangea_) October 4, 2020

Quelles sont les différences entre les mandarines et les clémentines ?

La mandarine est cultivée depuis plusieurs milliers d’années notamment du côté de la Chine. La clémentine est un croisement entre l’orange douce et le mandarinier et elle provient d’Algérie notamment. Vous avez toutefois quelques différences qu’il est important de connaître, cela vous évite de vous tromper.

La clémentine est relativement simple à éplucher, la peau n’adhère pas complètement au fruit .

. Les pépins sont aussi moins nombreux et si vous n’appréciez pas ces derniers, nous vous conseillons de choisir la clémentine.

La clémentine affiche moins de sucre et l’apport calorique est donc plus faible par rapport à la mandarine.

Quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine ?https://t.co/8yVhVwREnB — CNEWS (@CNEWS) October 4, 2020

Si vous recherchez un fruit plus ou moins calorique, vous devez regarder la composition. Vous aurez 60 calories pour la mandarine contre 40 calories pour la clémentine. Cette dernière est souvent la reine de l’hiver puisque vous pouvez aussi la déguster sous la forme d’un jus. Il est aussi envisageable de la mélanger à l’orange, voire à de la mandarine pour faire le plein de vitamines dès le petit-déjeuner.

Attention à prendre des fruits de saison

Certains consommateurs ont tendance à acheter des fruits tout au long de l’année sans se soucier de la saison. Cela peut avoir des répercussions sur les cultures, et même la planète puisque les imports sont beaucoup plus nombreux au même titre que les rejets ainsi que les gaz à effet de serre. Par conséquent, si vous souhaitez déguster des clémentines, sachez qu’elles sont récoltées entre octobre et janvier, vous pouvez donc en trouver quelques filets au marché, voire dans les commerces. Par contre, la mandarine est beaucoup plus tardive et vous ne pouvez pas la trouver à la sortie de l’été. Si c’est le cas, elle a soit été importée, soit congelée pendant plusieurs mois, soyez très vigilant.

La mandarine est donc récoltée entre janvier et février seulement, c’est pour cette raison qu’elle vient rejoindre sa collègue au début de l’année. Vous avez donc tous les détails concernant la mandarine et la clémentine qui sont deux agrumes, mais il y a tout de même des différences. Les clémentines qui proviennent de la Corse ont souvent les feuilles qui sont attachées, cela vous permet de les repérer plus aisément.