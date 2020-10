Citrouille : découvrez les 4 raisons surprenantes d’en manger et les propriétés hallucinantes de ce légume mystérieux bien trop sous-estimé ! Vous allez être reboosté pour Halloween !

La citrouille est un aliment apprécié par les français… comme un objet de décoration !

Il faut bien dire que depuis l’arrivée de la fête d’Halloween en France, les citrouilles sont à la mode et sont favorisées par les français pendant cette période. Il faut dire qu’avec l’automne, cela fait partie des légumes que l’on peut trouver facilement dans les magasins. Mais malheureusement, la citrouille n’est pas populaire dans les foyers français pour être cuisinée, mais pour être plutôt décorée !

En effet, la citrouille fait véritablement partie des accessoires presque indispensables pour fêter Halloween. On ne compte plus d’ailleurs le nombre de tutoriels que l’on peut voir sur les réseaux sociaux que ce soit en images sur Instagram mais aussi dans des vidéos sur YouTube. Certains vont même jusqu’à organiser des concours de décorations de citrouilles pour Halloween ! Mais si la citrouille est boudée par une partie des français, c’est dommage car elle a pourtant des propriétés très inattendues et positives pour votre santé !

La citrouille est excellente pour la santé, voici les raisons pour lesquelles vous devriez en consommer bien plus !

Comme on pouvait s’en douter, la citrouille fait partie des légumes qui sont très bons pour la santé pendant la saison. En effet, les nutriments que la citrouille contient permettent de vous apporter beaucoup d’effets positifs pour votre santé. L’avantage de la citrouille est aussi qu’elle ne se mange pas qu’à Halloween mais pendant tout l’automne et l’hiver. En faisant partie de la famille des courges, la citrouille est une cucurbitacée qui en fait d’ailleurs un fruit et non un légume comme tout le monde le pense ! Elle peut se cuisiner en la grillant au four mais également dans du risotto, des pâtes, et aussi comme accompagnement dans un plat de viande notamment.

Votre corps vous remercie de manger de la citrouille !

Pour commencer, la citrouille est tout d’abord excellente pour la santé de votre corps dans son ensemble. En effet, de nombreux nutriments qui y sont présents vont vous permettre d’être en pleine forme au niveau de la prostate des yeux, du foie, mais aussi de la vessie. Cet aliment étant anti-inflammatoire va faciliter les voies urinaires et digestives et va également booster votre état osseux grâce au fort taux de phosphore que l’on retrouve dans la citrouille.

Gardez la ligne avec la citrouille !

Contre toute attente, la citrouille est parfaite pour garder la ligne. En effet, les graines de citrouilles nature ou grillées contiennent beaucoup d’acides gras insaturés, de fer, mais aussi de magnésium. Parfait comme accompagnement dans des salades, des soupes ou encore des céréales le matin, elles sont faciles à consommer. Mais la chair de citrouille est elle aussi bonne pour votre ligne car grâce à ses fibres, elle permet de ne pas être constipé et reste peu calorique.

Elle est parfaite pour la tension artérielle !

Un peu plus étonnant cette fois-ci, la citrouille est bonne pour votre tension. En effet, avec tout le potassium qu’elle contient, le niveau de pression sanguine reste excellent et permet également une réduction des maladies cardiovasculaires.

Boostez vos défenses avec la citrouille !

Manger de la citrouille, c’est le meilleur moyen pour se protéger pendant l’automne et l’hiver de tous les virus qui circulent ! En effet, les nutriments antioxydants qu’elle contient comme le bêtacarotène ou encore l’alphacarotène sont excellents pour votre système immunitaire. Une question à ne pas prendre à la légère pendant cette période de crise sanitaire mondiale.