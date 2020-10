Cette soupe détox d’automne miraculeuse va faire du bien à votre corps, ses effets sont surprenants et très inattendus !

Pour se préparer à la saison hivernale et à toutes les fêtes calendaires que nous vivons chaque année, notre corps a parfois besoin de se ressourcer et de faire une petite pause et de calmer le jeu au niveau des repas !

Pour cela, il n’y a rien de mieux qu’une bonne soupe détox, mais encore faut-il avoir la bonne recette et que celle-ci soit adaptée à la saison du moment.

L’automne est la saison des soupes mais également des premiers excès alimentaires !

L’automne est la saison idéale pour réaliser une excellente soupe détox et permettra de vous ressourcer. C’est d’autant plus une très bonne occasion de rester chez soi, sous la couette en train de regarder une bonne série sur Netflix ou un film, tout en buvant une excellente soupe bonne pour la santé. A cette période de l’année, les balades champêtres ne sont pas toujours possibles et il faut parfois trouver un moyen de s’occuper autrement…

La soupe est finalement un très bon compromis pour lutter contre les températures glaciales qui s’annoncent, alors qu’elle est trop souvent vue comme un repas que l’on ne mange pas par plaisir. En réalité, c’est un plat très bon pour le goût et pour la santé, et qui permet également de purifier son corps de tous les excès que l’on a pu commettre.

Comment réaliser une bonne soupe pour l’automne sans se tromper et avec quels ingrédients ?

On peut lire de très nombreux conseils ici et là sur internet et notamment sur des sites de cuisine, mais pour réaliser une bonne soupe il n’y a pas de miracle : seulement des étapes à suivre clé en main ! En effet, nous vous conseillons tout d’abord de choisir soigneusement vos ingrédients pour votre soupe détox d’automne. Ces derniers doivent être adaptés et choisis pour leur efficacité sur la bonne digestion et sur le transit.

La courgette

La courgette est un légume qui ne contient que peu de calories et qui contient beaucoup de fibres : tout ce qu’il faut pour faciliter le transit !

Le fenouil

En luttant contre la formation des gaz dans l’intestin, le fenouil réduit drastiquement les maux d’estomac, ce qui ne peut que vous faire du bien pour l’automne ! C’est également un légume très savoureux qui apportera du goût dans votre soupe détox.

Le céleri

Ce légume étant peu calorique, le céleri a déjà fait ses preuves pour toutes ses vertus diurétiques. Concrètement, le céleri va vous permettre de supprimer rapidement les toxines ainsi que tout ce qui est néfaste pour votre corps.

Recette de la soupe détox d’automne

Pour réaliser votre soupe détox de l’automne, vous aurez besoin de 2 courgettes, 3 branches de céleri, 3 blancs de poireau, un demi fenouil, une gousse d’ail, du persil plat, une cuillère à café de cumin, une cuillère à soupe d’huile d’olive, un litre d’eau, du sel, et du poivre.

La recette se fait en quelques étapes seulement :

Commencez par rincer les légumes (et notamment les blancs de poireaux pour y retirer toute la terre) puis coupez les en cubes de la même taille

Placez les légumes dans un grand récipient avec de l’huile d’olive, que vous ferez chauffer pendant 5 minutes

Placez le litre d’eau dans le récipient pour couvrir tous les légumes

A feu moyen, faites cuire pendant 20 minutes avec un couvercle par dessus

Placez le cumin et mixez la soupe en gardant bien l’eau de cuisson : elle contient des minéraux et des vitamines !

Bon appétit !