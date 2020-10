Ces aliments favorisent les boutons, évitez de les consommer même de manière occasionnelle

Il y a plusieurs aliments que vous devez éviter de consommer surtout si votre peau est sujette aux boutons. Lorsque ces derniers se développent, ce sont souvent des complexes qui naissent et les femmes ainsi que les hommes redoublent d’efforts pour réussir à les bannir. Il est alors important de connaître les aliments qui peuvent avoir de tels impacts, cela vous évitera d’avoir des boutons sur votre visage ou le reste de votre corps.

Vous aimez bien manger et vous faire plaisir ? Nous aussi ! 🍴

Certains pensent que ce sont des aliments très spécifiques, mais la réalité est différente puisque des produits sont présents dans nos assiettes très régulièrement. Ils sont pourtant réputés pour avoir un côté néfaste puisqu’ils favorisent les boutons, mais cela n’est pas forcément visible chez tout le monde. Des personnes seront plus sujettes que d’autres.

Nous vivons dans le pays du monde où la sécurité alimentaire est la meilleure, où les excès tuent plus sûrement que la qualité de la nourriture.

On brandit la peur de l'empoisonnement quand éducation et mesure suffiraient.

Cette une a quelque chose de profondément indécent pic.twitter.com/EbaMAfKDmQ

— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) June 18, 2020