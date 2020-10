Ces 6 aliments révolutionnaires sont parfaits pour éviter le “trouble affectif saisonnier” qui détruit le moral de millions de français en dépression en automne !

Il faut dire que la nourriture n’a jamais été aussi présente dans notre société que ces dernières années, comme en témoigne les chiffres d’affaires hallucinants des grandes enseignes de fast-food mais également des services de livraison qui se développent sans cesse dans le monde. Malheureusement, tous ces services contribuent à réduire drastiquement l’activité physique et le sport, ce qui amène à des risques d’obésité de plus en plus fréquents, mais également à de la dépression.

L’automne est la période où les français sont le plus dépressifs !

En automne, le froid revient et les plats de convivialité comme les raclettes ou encore les fondues sont de plus en plus courant : et c’est surtout à cette période là que les kilos reprennent le dessus, mais aussi la dépression avec ce que l’on appelle le trouble affectif saisonnier (TAS) ! Il faut dire qu’il est difficile de lutter contre une bonne fondue savoyarde accompagnée d’une petite ou grande assiette de charcuterie. Mais pendant l’automne, on pense également à manger des ragoûts ou encore du rôti avec de la citrouille de saison ! Bref, peu de chances que dans votre liste d’aliments et de plats préférés de l’automne il se trouve beaucoup de produits alimentaires sains pour votre moral

Mais heureusement, nous avons listé tous les aliments d’automne qui sont très bons pour la santé et pour votre moral, et que vous pouvez manger sans trop de modération pour votre santé. On retrouvera bien évidemment des fruits, les légumes, mais également des aliments protéinés comme du poulet ou du poisson.

Quels sont les aliments à favoriser pour garder le moral en automne ?

En mars 2020, une étude très sérieuse publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition révélait par ailleurs que le régime méditerranéan était plutôt efficace rester en forme. Concrètement, cela consiste à manger beaucoup de fruits et légumes. Ca tombe bien, l’automne est parfaitement adapté à cela contrairement aux idées reçues !

Les poires

La poire est un fruit qui est excellent pour la santé et qui reste très léger, contrairement à la pomme qui est un peu plus lourde. Mais l’avantage de la poire réside également dans sa capacité à se mélanger dans de nombreux plats d’automne comme par exemple dans des vinaigrettes.

Les pommes

Bien que ce fruit soit à l’honneur toute l’année en France, les pommes sont un très bon moyen pour perdre du poids car elles sont très peu caloriques tout en étant riches en fibres. Concrètement, les pommes peuvent vous rassasier rapidement car les fibres vont prendre de la place dans l’estomac.

Les patates douces

Étant peu caloriques, les patates douces sont excellentes pour la santé car elles contiennent des glucides qui se digèrent facilement. On peut les cuisiner sous forme de frites pour réaliser un repas gourmand !

Les choux de Bruxelles

Si les choux de Bruxelles sont parfois boudés par les plus jeunes qui refusent catégoriquement de les manger, ils sont pourtant excellents en automne ! C’est en effet un élément qui a beaucoup de saveur et qui ne contient que très peu de calories. Tout comme les pommes pour les fruits, les choux de Bruxelles vous permettront d’être rapidement rassasié : un excellent moyen pour ne pas trop manger !

Le chou-fleur

Cousin du choux de Bruxelles mais avec des saveurs différentes, ce légume peut se servir beaucoup de façon différentes : dans un gratin, cuit à la vapeur, mais également comme une purée !

La courge spaghetti

La courge spaghetti qui ressemble fortement aux pâtes est un très bon moyen pour remplacer des pâtes. Cet aliment est riche fibre et facilite le système digestif.