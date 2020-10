Carrefour lance un appel pour plusieurs produits, des raisons sanitaires sont évoquées

Si vous avez récemment fait quelques courses à Carrefour, il est sans doute judicieux de prendre en compte plusieurs informations. En effet, comme le mentionne le Tribunal du Net, il y aurait une cause sanitaire et des toxines pourraient être au rendez-vous. Des corps étrangers seraient aussi susceptibles de se retrouver dans ces aliments au même titre que la listeria.

Quels sont les produits concernés par le rappel ?

Carrefour vous interpelle pour le Saucisson Campagnard Pilat, du Riz Basmati et de petits Cheesburgers ainsi que de petits hot dogs surgelés. Si vous êtes du genre à consommer ces aliments, la plus grande vigilance doit être au rendez-vous. Le communiqué date du 13 octobre, vous auriez donc pu faire vos courses il y a quelques jours, d’où l’intérêt de prendre connaissance de tous les éléments.

🇫🇷 FLASH – #Carrefour rappelle plus d’une dizaine de produits mis en vente dans ses rayons. Des #produits contaminés à la #Listeria ou des produits contenant des bouts de métal sont concernés. Consultez la liste ci-dessous pour votre sécurité. #Santé ▶️ https://t.co/38AZWY6Clr — Mediavenir (@Mediavenir) October 17, 2020

C’est le lot 2022402 qui est concerné pour le saucisson proposé par la société Salaisons du Mont Pilat .

. La date limite s’échelonne du 21 au 28 novembre pour la consommation.

Pour le Riz Basmati, il est vendu par l’enseigne Carrefour avec le code emballeur 59606B et il est vendu dans une boîte de 500 grammes.

Vous aurez l’EAN 3245412435256 pour cette contenance et 3560070837984 pour le paquet d’un kilogramme.

Le riz contiendrait des aflatoxines B1 qui seraient problématiques pour votre santé.

Si vous avez ces produits dans vos placards, vous pouvez les ramener dans le commerce ou les détruire, mais il est réellement déconseillé de les manger, cela vous évitera de nombreux désagréments.

Deux autres produits rappelés par Carrefour

Vous avez donc la boîte avec les 10 mini cheeseburgers qui sont surgelés, vous pourrez les reconnaître avec le numéro de lot : 102590101. En ce qui concerne les 8 mini Hot dogs, ils sont également surgelés et vous aurez le numéro du lot : 102610174. Ils sont vendus avec la marque Carrefour et vous avez une date de consommation du 15 septembre 2021 pour les premiers et le 17 du même mois et de la même année pour les seconds. Le rappel concernerait des corps étrangers, ils proviendraient du fournisseur de farine. Si vous avez un doute, demandez des renseignements via le service client de Carrefour qui sera en mesure de vous répondre.

🍚 – Carrefour procède au rappel de lots de riz basmati de sa marque, contaminés par des aflatoxines qui peuvent provoquer des problèmes de santé. Un numéro d'appel est à disposition. pic.twitter.com/ds2IO0R6vg — INFO Roubaix (@inforbx) October 15, 2020

Si vous rapportez les produits incriminés à l’accueil de l’enseigne, vous pourrez obtenir un remboursement. Cette entreprise n’est pas la seule à procéder à de tels rappels puisque, ces derniers jours, plusieurs produits ont fait l’objet d’un fait similaire que ce soit Auchan ou encore Lidl. Dans tous les cas, ne les consommez pas si vous avez une concordance avec les numéros cités pour les différents lots.